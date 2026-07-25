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El Niño encuentra a La Libertad con 82 puntos críticos sin intervención, alerta Contraloría

El órgano de control advirtió que varias obras no cubrieron los tramos de mayor riesgo identificados por la ANA y que el Gobierno Regional solo acreditó la culminación de cuatro intervenciones.

El cauce del río Moche permanece lleno de piedras y sedimentos, sin el bordo de protección previsto.
El cauce del río Moche permanece lleno de piedras y sedimentos, sin el bordo de protección previsto. | Foto: Contraloría
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La región La Libertad enfrenta la proximidad del fenómeno El Niño Costero con la mayoría de sus zonas de mayor riesgo aún sin intervención. La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional (GORE) solo ejecutó trabajos preventivos en 21 de los 103 puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), mientras que los 82 restantes no registran intervenciones vinculadas a las fichas técnicas elaboradas por la entidad especializada.

Según el Informe de Visita de Control N.° 040-2026-OCI/5342-SVC, los puntos evaluados presentan niveles de peligro alto y muy alto ante posibles desbordes de ríos, erosión de riberas y acumulación de sedimentos, situaciones que podrían afectar infraestructura, áreas agrícolas y centros poblados durante el desarrollo del fenómeno El Niño.

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La Contraloría señaló que el Gobierno Regional no tomó como referencia las recomendaciones contenidas en las fichas técnicas elaboradas por la ANA para definir las acciones preventivas. En los sectores intervenidos se ejecutaron labores de limpieza, descolmatación, encauzamiento y conformación de diques en diversos ríos y quebradas de la región; sin embargo, las obras no cubrieron la totalidad de los tramos priorizados o, en algunos casos, se realizaron en sectores distintos a los identificados originalmente por la autoridad técnica.

Intervenciones incompletas

Las acciones preventivas comprendieron trabajos en los ríos Huamanzaña, Marañón, Chicama, Moche, Sarín, Olichoco, Chusgón, Chorobal y Virú, además de las quebradas San Ildefonso, Culebras, Cargatrapos y Chiquichal.

No obstante, el órgano de control advirtió que varias intervenciones solo abarcaron una parte de los tramos considerados críticos. Además, el Gobierno Regional únicamente acreditó la culminación y conformidad de cuatro de las 21 intervenciones reportadas.

Otro de los hallazgos del informe es que la administración regional no remitió documentación que permita determinar si evaluó las 82 fichas técnicas que no guardan relación con las intervenciones ejecutadas o programadas. Tampoco sustentó el nivel de prioridad asignado a esos puntos críticos ni explicó las razones técnicas, presupuestales, operativas o de competencia por las que decidió no considerar las medidas preventivas recomendadas por la ANA.

Persisten zonas de riesgo

La evaluación se realizó como parte del operativo nacional 'Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas', mediante el cual la Contraloría verificó si las actividades ejecutadas por las entidades responsables respondían a las fichas técnicas elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua.

Durante las inspecciones, el organismo fiscalizador constató que, pese a los trabajos efectuados, algunos sectores aún presentan condiciones que podrían reducir la capacidad hidráulica de los cauces y mantener el riesgo de desbordes, inundaciones y erosión fluvial frente a un eventual incremento del caudal de los ríos.

Ante estos hallazgos, la Contraloría remitió el informe a la gobernadora regional de La Libertad para que adopte las acciones correctivas dentro de sus competencias. La entidad deberá informar las medidas implementadas al órgano de control en un plazo máximo de cinco días hábiles.

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