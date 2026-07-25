Miraflores: Rinden homenaje a nuestra bebida bandera por el Día Nacional del Pisco

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“En esta tierra noble y generosa, el pisco no es solo una bebida. El pisco representa nuestra tradición, historia y la cultura iqueña. Hablar del pisco es hablar de Ica porque acá están el mayor número de productores vitivinícolas y de viñedos”, dice el empresario iqueño, Manuel Augusto Mejía Soler, quien logró abrirse paso en una de las industrias más exigentes del Perú y consiguió un reconocimiento que hoy lo posiciona entre los grandes nombres del mundo de los destilados.

Mejía obtuvo una importante distinción internacional, luego de que Miraflores rindiera homenaje a nuestra bebida bandera durante la ceremonia central por el Día Nacional del Pisco, realizada en el Salón Consistorial.

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La participación de autoridades nacionales y representantes de instituciones comprometidas con la promoción de este emblemático destilado peruano no solo destacó la calidad del producto peruano, sino que también buscó cambiar la forma en que los consumidores entienden y disfrutan el pisco.

Durante la jornada, se reconoció la trayectoria del destacado empresario iqueño, distinción que fue recibida por su hija, Luciana Mejía Tolmos.También se premió a los ganadores del concurso de cócteles a base de pisco, destacando su creatividad e innovación.

“Con esta celebración, reafirmamos nuestro compromiso de preservar y promover la cultura pisquera, fortaleciendo el valor de un producto que forma parte de nuestra identidad, historia y orgullo nacional”, dijo el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

Como se sabe, este 27 de julio se celebra el Día Nacional del Pisco, una bebida que no solo representa la identidad del Perú, sino que también tiene en Ica a su principal protagonista.

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Desde hace más de cuatro siglos, familias, bodegas y productores mantienen viva una tradición que hoy también mueve la economía regional.

En Ica existen 235 empresas productoras de pisco, muchas de ellas pequeños negocios que han crecido alrededor de esta bebida bandera (Produce, 2026).

Además, la región concentra el 65% de las exportaciones peruanas de pisco, una muestra de cuánto pesa esta tradición en la economía iqueña y de hasta dónde puede llegar cuando calidad e historia se encuentran (Adex, 2026).

Pero detrás de ese crecimiento hay mucho más que botellas. La industria pisquera genera más de 16 mil empleos en el país y está conformada, principalmente, por micro y pequeñas empresas.

Y hay otro dato que dice mucho sobre nuestra relación con esta bebida: aunque el pisco llega cada vez a más países, los peruanos seguimos siendo sus principales consumidores. En 2025 se vendieron 5.7 millones de litros en el mercado nacional, frente a 1.24 millones de litros exportados.

Celebrar el Día Nacional del Pisco también es reconocer a quienes cultivan, producen y llevan el nombre de Ica más allá de nuestras fronteras.