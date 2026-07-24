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Fiestas Patrias: pymes proyectan crecer hasta 8% ante la recuperación del consumo interno, ¿qué sectores impulsarán más sus ventas?

El Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL prevé que el gasto promedio por hogar se ubicará entre S/250 y S/450, impulsado por la recuperación del consumo interno y la mayor preparación de los negocios para atender nuevas demandas.

Pymes proyectan crecer hasta 8% por Fiestas Patrias ante recuperación del consumo interno.
Pymes proyectan crecer hasta 8% por Fiestas Patrias ante recuperación del consumo interno. | Composición LR
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Las pequeñas y medianas empresas (pymes) esperan un impulso en sus ventas durante la campaña de Fiestas Patrias. El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó que los negocios del sector registrarían un crecimiento de entre 5% y 8% frente al mismo periodo del año pasado, luego de meses en los que el consumo interno empezó a mostrar señales de recuperación.

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De acuerdo con el gremio, este avance respondería a una mayor disposición de las familias para realizar compras durante julio, favorecida por el pago de gratificaciones y aguinaldos, así como por las estrategias que vienen aplicando las pequeñas empresas para adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores.

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Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, señaló que las expectativas para esta campaña son positivas, aunque mantienen una mirada prudente debido a que el ritmo de recuperación del consumo todavía es progresivo.

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“Para aprovechar este escenario, las pymes han fortalecido sus canales de venta digital, además vienen optimizando la atención al cliente y desarrollando estrategias comerciales con el fin de adaptarse con mayor rapidez a las condiciones del mercado”, indicó.

En los últimos años, muchas pequeñas empresas han acelerado su transformación digital, incorporando herramientas como redes sociales, plataformas de comercio electrónico y servicios de delivery, alternativas que les permiten llegar a más clientes y responder con mayor rapidez a la demanda.

Fiestas Patrias impulsaría ventas de comercio, gastronomía y turismo interno

Los sectores que tendrían un mejor desempeño durante la campaña serían comercio, gastronomía, turismo interno, confecciones, calzado, tecnología y servicios, según la estimación del gremio empresarial.

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La expectativa responde a que durante las celebraciones por Fiestas Patrias suele incrementarse la demanda de productos y servicios vinculados al consumo familiar, como prendas de vestir, artículos para el hogar, equipos tecnológicos, viajes, restaurantes y actividades recreativas.

En el caso del turismo interno, las pequeñas empresas vinculadas a hospedajes, transporte, alimentación y experiencias locales podrían beneficiarse del mayor movimiento de viajeros durante el feriado largo.

Asimismo, el sector gastronómico espera una mayor afluencia de consumidores que buscan celebrar estas fechas fuera del hogar, mientras que los negocios de confecciones y calzado podrían registrar un aumento de pedidos por la renovación de prendas y compras asociadas a las actividades patrióticas.

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Ojeda explicó que el consumidor actual no solo prioriza el precio, sino también la calidad y la experiencia de compra. Por ello, las pymes vienen enfocándose en ofrecer promociones atractivas, mejorar la atención y diferenciarse frente a la competencia.

“El consumidor busca buenas ofertas, calidad y una buena experiencia de compra. Las pequeñas empresas han entendido eso y están apostando por innovar y ofrecer un mejor servicio para diferenciarse”, sostuvo.

Pymes prevén mayor gasto por hogar y más empleos temporales durante julio

El gremio estimó que el gasto promedio durante la campaña de Fiestas Patrias se ubicaría entre S/250 y S/450 por hogar, aunque este monto dependerá del nivel de ingresos de las familias y del tipo de productos o servicios adquiridos.

Este comportamiento estaría acompañado por una mayor presencia de promociones, facilidades de pago y campañas comerciales impulsadas por los negocios para captar clientes durante una de las temporadas de mayor movimiento del año.

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Además del impulso en ventas, la campaña de Fiestas Patrias también tendría un efecto positivo en el empleo. La CCL estima que las contrataciones temporales crecerían entre 8% y 12%, principalmente en comercio, restaurantes, hoteles, transporte, logística, confecciones y producción de alimentos, sectores que suelen reforzar sus equipos durante los periodos de mayor demanda.

“Las pequeñas empresas siguen siendo el principal motor del empleo en el país. Cuando una pyme vende más, también tiene mayores posibilidades de contratar más trabajadores y dinamizar las economías locales”, afirmó Ojeda.

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