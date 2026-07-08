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¿Será feriado el 27 de julio en el Perú? Esto establece la norma sobre el día previo a Fiestas Patrias

La disposición, establecida en el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, indica que el personal público goza de cinco días consecutivos de descanso. Los días se deberán recuperar según cada entidad.

Este día no será feriado nacional, pero el Gobierno estableció mediante un Decreto Supremo que las entidades públicas suspenderán actividades, y las horas no trabajadas deberán recuperarse.
Este día no será feriado nacional, pero el Gobierno estableció mediante un Decreto Supremo que las entidades públicas suspenderán actividades, y las horas no trabajadas deberán recuperarse. | Foto: composición LR
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El lunes 27 de julio de 2026 no será considerado feriado nacional en el Perú, pero sí fue declarado día no laborable para los trabajadores del sector público mediante una disposición del Gobierno. La medida permitirá unir el descanso previo del sábado 25 y domingo 26 con los feriados por Fiestas Patrias del martes 28 y miércoles 29 de julio.

La disposición fue establecida a través del Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y determina que las entidades públicas suspenderán sus actividades durante esa fecha. Sin embargo, las horas que no se trabajen deberán ser recuperadas posteriormente, de acuerdo con lo que establezca cada entidad.

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¿Quiénes tendrán descanso el 27 de julio y cómo se aplicará el día no laborable?

El descanso del lunes 27 de julio alcanzará de manera directa a los trabajadores del sector público, quienes podrán contar con cinco días consecutivos de descanso al sumar esa fecha con el fin de semana y los feriados nacionales por las celebraciones de la independencia del Perú. Según la norma, la recuperación de las horas no laboradas deberá realizarse dentro de los 10 días posteriores o en el periodo que defina cada entidad pública, según sus requerimientos y organización interna. Además, el decreto señala que esta fecha mantendrá la condición de día hábil para efectos tributarios.

En el caso de los trabajadores del sector privado, el descanso del 27 de julio no se aplicará de manera obligatoria. Las empresas y sus colaboradores podrán establecer un acuerdo para acogerse a la medida; si no existe consenso, el empleador será quien determine la forma de cumplimiento de la jornada. La medida también contempla que los servicios considerados esenciales continuarán con sus actividades habituales. Entre ellos se encuentran los sectores de salud, seguridad, transporte, electricidad, agua, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, hospedaje, restaurantes y el sistema financiero.

Diferencia entre feriado y día no laborable

En el Perú, los feriados son días de descanso obligatorio fijados por ley que aplican tanto al sector público como al privado. El trabajador tiene derecho a suspender sus labores sin que se le descuente el sueldo ni se le exija recuperar las horas; de hecho, si trabaja en estas fechas sin un descanso sustitutorio, le corresponde un pago triple. Un ejemplo de esto en julio de 2026 son los feriados nacionales del 23 (Día de la FAP), 28 y 29 (Fiestas Patrias).

Por el contrario, los días no laborables son decretados por el Poder Ejecutivo, obligatorios para el sector público y opcionales para el privado (previo acuerdo con el empleador). Aunque el trabajador recibe su remuneración habitual, tiene la obligación estricta de compensar o recuperar las horas no trabajadas posteriormente. Un caso práctico es el lunes 27 de julio de 2026, declarado precisamente para crear un puente festivo junto a las celebraciones de la Independencia.

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