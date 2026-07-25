Daniel Barragán postula a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado con la alianza JP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno
Al senador de Obras lo acompañan Jaime Quito, de Juntos por el Perú (primer vicepresidente); Jaime Delgado, de Ahora Nación (segundo vicepresidente); y Nora Bonifaz, de Buen Gobierno (tercera vicepresidenta).
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Las bancadas de oposición presentaron su lista a la Mesa Directiva del Senado. Daniel Hugo Barragán, de Obras (presidente); Jaime Quito, de Juntos por el Perú (primer vicepresidente); Jaime Delgado, de Ahora Nación (segundo vicepresidente); y Nora Bonifaz, de Buen Gobierno (tercera vicepresidenta) se enfrentarán a la lista presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular.
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