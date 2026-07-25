HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fuerza Popular y Renovación Popular se unen para la Mesa Directiva: Miguel Torres y Muñante son los candidatos

La lista integra, además, a los senadores Nilza Chacón (Fuerza Popular) y Edgar Mancha (Renovación Popular). Los integrantes de la cámara alta del Congreso tienen hasta el mediodía para terminar de presentar a sus candidatos.

Miguel Torres encabeza lista impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular. Foto: difusión
Miguel Torres encabeza lista impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron su lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado con Miguel Torres (Fuerza Popular) a la cabeza acompañado de Alejandro Muñante, de Renovación Popular (primer vicepresidente); Nilza Chacón, de Fuerza Popular (segunda vicepresidenta); y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular (tercer vicepresidente).

Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo…

TE RECOMENDAMOS

BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Candidatos voceados para el Ministerio de Cultura

Candidatos voceados para el Ministerio de Cultura

LEER MÁS
Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

LEER MÁS
Fujimorismo exige al presidente José María Balcázar concluir su mandato este domingo 26 de julio

Fujimorismo exige al presidente José María Balcázar concluir su mandato este domingo 26 de julio

LEER MÁS
Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

LEER MÁS
Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso EN VIVO: senadores y diputados presentan listas de candidatos a las Mesas Directivas

Congreso EN VIVO: senadores y diputados presentan listas de candidatos a las Mesas Directivas

LEER MÁS
Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

LEER MÁS
Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

LEER MÁS
Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

LEER MÁS
Sagasti: “Si insiste en esa conducta absurda, (Rospigliosi) que vaya a recoger la banda al despacho presidencial"

Sagasti: “Si insiste en esa conducta absurda, (Rospigliosi) que vaya a recoger la banda al despacho presidencial"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025