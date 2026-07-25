Fuerza Popular y Renovación Popular se unen para la Mesa Directiva: Miguel Torres y Muñante son los candidatos

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Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron su lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado con Miguel Torres (Fuerza Popular) a la cabeza acompañado de Alejandro Muñante, de Renovación Popular (primer vicepresidente); Nilza Chacón, de Fuerza Popular (segunda vicepresidenta); y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular (tercer vicepresidente).

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