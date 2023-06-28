La IA revela cuáles son los distritos más populares para vivir. Foto: composición LR/Municipalidad de Comas/Manutravel

La IA revela cuáles son los distritos más populares para vivir. Foto: composición LR/Municipalidad de Comas/Manutravel

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Lima Metropolitana está compuesta por 43 distritos, los cuales se dividen en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Este. Cada zona tiene su propio atractivo, por lo que definir cuál es el mejor lugar para vivir puede variar de acuerdo a los gustos y preferencias de los habitantes. En esta ocasión, se le consultó a ChatGPT, chatbot de inteligencia artificial (IA), esta misma interrogante y su respuesta solo incluyó a cuatro distritos.

A continuación, te contamos qué respondió la IA sobre cuál sería la mejor zona de Lima Metropolitana para vivir.

¿Cuál es el mejor distrito de Lima Metropolitana para vivir, según ChatGPT?

El chatbot de OpenAI respondió que los distritos más atractivos para vivir en Lima Metropolitana son Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco. Sin embargo, también precisó que esto puede variar según las necesidades y estilo de vida de cada persona.

La justificación por la que Miraflores es una zona atractiva es por sus grandes parques y su gama de restaurantes, mientras que San Isidro por sus construcciones modernas.

Miraflores cuenta con grandes áreas verdes. Foto: composición LR/La República

"Miraflores es conocido por su ubicación costera, su oferta cultural y gastronómica, así como sus parques y áreas verdes. San Isidro es reconocido como un distrito residencial y financiero, con amplias zonas verdes, áreas comerciales y una gran infraestructura urbana".

Respecto a Barranco, lo describe como un distrito que se caracteriza especialmente por su ambiente artístico, mientras que Surco se destaca por su zona residencial.

San Isidro y Miraflores también se caracterizan por su zona inmobiliaria. Foto: Félix Contreras / La República

"Barranco es famoso por su ambiente bohemio, sus calles coloridas, su vida nocturna y su escena artística. Surco es un distrito más tranquilo y residencial, con amplias avenidas, parques y centros comerciales".

Cabe destacar que ChatGPT también recomienda investigar más a fondo los distritos que mejor se adapten a las necesidades de cada uno antes de tomar una decisión.

¿Qué distritos de Lima tienen mayor demanda de alquiler?

Según Properati, Miraflores es el distrito con más búsquedas para alquilar. Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023 se realizaron 1.270.000 búsquedas de departamentos en esta parte de Lima. El segundo distrito que tiene mayor demanda es Santiago de Surco (1.185.000 visitas). San Isidro se posiciona en la tercera ubicación con 880.000. San Borja y Lima Cercado tienen 515.000 y 480.000 visitas, respectivamente. Los usuarios de la plataforma estuvieron interesados en predios de una a tres habitaciones.

En ese sentido, Daniela Maldonado, head of sales de Properati y Proppit en Perú, sostuvo que “cuatro de los cinco distritos más buscados en 2023 se ubican en la zona denominada Lima Top, donde existe una mayor plusvalía de los inmuebles, y los aspectos de urbanidad y seguridad juegan un papel importante”.

Miraflores es el distrito que más búquedas de alquiler registra. Foto: La República/difusión

¿Cuáles son las mejores zonas para vivir en Lima?

De acuerdo a la web especializada Nexoinmobiliario, los mejores distritos para vivir en Lima son:

San Isidro

San Borja

Miraflores

Surco

La Molina

El distrito de San Isidro es uno de las mejores zonas para vivir en Lima. Foto: Grupo Octagon

¿Cuál es distrito más barato para vivir, según encuesta?

El canal de YouTube McWebing consultó a varias personas cuál es la ciudad más barata para vivir. Conoce en el siguiente video qué respondieron los participantes.

¿Cuánto cuesta vivir en Miraflores, uno de los mejores distritos para vivir según ChatGPT?

De acuerdo con el canal de YouTube Yo hombre nómada, arrendar un departamento en este distrito puede variar en su precio de acuerdo al tamaño y si es que te lo dan con o sin muebles. Por ejemplo, un departamento pequeño y amoblado puede ascender a S/ 1. 600 al mes. Asimismo, si es que es de mayor tamaño puede costar hasta S/ 2. 000 con muebles.

Pero si se trata de un recinto sin muebles, puede oscilar en S/ 1, 400 al mes. Con este tipo de inmuebles los contratos son más largos. Sin embargo, pese a estos costos, es muy fácil encontrar algún tipo de carencias en estos departamentos. Asimismo, estos no incluyen el servicio de lavandería.

¿Cuáles son los mejores distritos de Lima Metropolitana para alquilar departamentos, según ChatGPT?

El chatbot de OpenAI eligió los distritos de Lima Metropolitana que considera "más populares", aunque enfatizó que también se deben tomar en cuenta las preferencias y necesidades de cada individuo.