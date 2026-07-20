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Menor de 8 años falleció tras recibir un disparo durante intervención policial a mototaxi en Huacho

El Ministerio Público realiza diligencias y analiza un video del incidente para establecer responsabilidades. La familia denuncia que los policías no brindaron ayuda tras el disparo.

Niño de 8 años fallece tras recibir disparo en la cabeza durante intervención policial en Huacho
Niño de 8 años fallece tras recibir disparo en la cabeza durante intervención policial en Huacho | Foto: Captura América
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Un niño de 8 años falleció este domingo en el Hospital del Niño, en Lima, tras permanecer varias horas en estado crítico por un disparo en la cabeza que recibió durante una intervención policial a una mototaxi en Huacho. El Ministerio Público investiga el caso, mientras la familia exige que se determinen las responsabilidades de los agentes que participaron en el operativo.

De acuerdo con la Policía Nacional, dos efectivos de la comisaría de Salaverry fiscalizaban una mototaxi en la avenida Mercedes Indacochea cuando se produjo una discusión con el conductor. El menor regresaba junto a su madre de una feria por la festividad de la Virgen del Carmen, en Huaura, y viajaba como pasajero de la unidad. Testigos afirmaron que, en medio del altercado, se escuchó un disparo. Además, un video difundido en redes sociales muestra a uno de los policías con su arma de reglamento en la mano instantes antes de la detonación.

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Familia cuestiona actuación policial

Los familiares denunciaron que el agente advirtió la presencia del niño antes del disparo y aseguraron que, tras el hecho, los policías no le brindaron auxilio ni colaboraron con su traslado a un establecimiento de salud.

La víctima recibió las primeras atenciones en el Hospital de Huacho. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, fue derivada al Hospital del Niño, en Lima, donde falleció. Sus deudos indicaron que el menor recibía tratamiento por autismo.

Fiscalía realiza diligencias

Un fiscal y peritos de Criminalística realizaron las primeras diligencias en la zona, que incluyeron el recojo de evidencias y las declaraciones de los testigos. Asimismo, el Ministerio Público dispuso el análisis del video registrado durante la intervención para establecer cómo ocurrió el disparo y determinar las responsabilidades.

La familia solicitó que la Inspectoría General de la Policía Nacional investigue la actuación de los efectivos involucrados. Hasta el cierre de esta edición, la institución no había informado si los agentes fueron separados de sus funciones o afrontan alguna medida administrativa.

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