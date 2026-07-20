Dictan detención preliminar contra presunto feminicida de estudiante en Ate, pero continúa prófugo: "Ayúdenme a encontrarlo"

Cristian Francis Cruz Eusebio, de 40 años, es buscado por el presunto feminicidio de Laura Huere Guerra, ocurrido el 2 de julio en Ate, Lima. La orden de detención preliminar fue emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. | Foto: composición LR/Difusión

Cristian Francis Cruz Eusebio, de 40 años, es buscado por el presunto feminicidio de Laura Huere Guerra, ocurrido el 2 de julio en Ate, Lima. La orden de detención preliminar fue emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. | Foto: composición LR/Difusión

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Cristian Francis Cruz Eusebio, de 40 años, es buscado por las autoridades tras la orden de siete días de detención preliminar emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio Especializado en Violencia contra la Mujer. El hombre es investigado por el presunto feminicidio de Laura Huere Guerra, estudiante de administración de 31 años, ocurrido el pasado 2 de julio en el distrito de Ate, Lima.

La medida judicial se dictó luego de que diversos elementos permitieran vincular al investigado con la muerte de la joven. Sin embargo, cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta el inmueble registrado a nombre del sospechoso para ejecutar la intervención, no logró encontrarlo, por lo que permanece en condición de prófugo mientras continúan las diligencias para ubicarlo.

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Evidencias encontradas por la familia llevaron a la identificación del principal sospechoso del crimen en Ate

Los primeros indicios que apuntaron hacia Cristian Cruz Eusebio surgieron tras la revisión de una computadora portátil que quedó abandonada cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo de Laura Huere. Según la investigación, el equipo tenía registrado un usuario identificado como “Cris”, dato que fue relacionado con la expareja de la víctima.

La familia también encontró documentos con mensajes de carácter sentimental firmados por el mismo nombre dentro de la habitación de la estudiante. A ello se sumaron conversaciones obtenidas desde WhatsApp Web, donde se habría evidenciado que la relación entre ambos terminó días antes del crimen, en medio de cuestionamientos por comportamientos relacionados con celos y control.

Los registros de cámaras de seguridad de la zona forman parte de las pruebas reunidas. En las imágenes se observa a Laura Huere trasladando partes de una computadora desde su vivienda, debido a un pedido de devolución realizado por su expareja. De acuerdo con los testimonios recogidos, después de ese encuentro ocurrió una discusión en la calle y posteriormente la agresión que causó la muerte de la joven.

Personas que presenciaron los hechos indicaron que las características del atacante coincidían con las del investigado. También mencionaron que el presunto agresor habría sufrido una herida en la mano durante el ataque, situación que fue vinculada con comentarios que habría realizado posteriormente a personas de su entorno.

Familia de Laura Huere cuestiona diligencias iniciales y exige acelerar la búsqueda del investigado

Los familiares de la estudiante expresaron críticas hacia las primeras acciones realizadas por la Policía Nacional del Perú y señalaron que tuvieron que participar directamente en la recopilación de información considerada relevante para el caso. Entre sus cuestionamientos mencionaron la falta de apoyo durante la búsqueda de testigos y la obtención de datos provenientes de dispositivos tecnológicos.

Elizabeth Huere, hermana de la víctima, indicó que la ejecución de la orden judicial en la vivienda del investigado contó con la presencia de un solo efectivo policial de la Depincri Ate-Santa Anita. Según su versión, el traslado del agente se realizó en un vehículo particular de la familia debido a la falta de unidades operativas en la dependencia.

“Antes de que salga la detención preliminar ellos (las autoridades) le mandan una notificación diciéndole que venga a declarar por el asesinato de Laura Huere ¿Dónde estamos? Es obvio que se va a esconder. Ayúdenme a encontrarlo porque la policía no lo está haciendo (…) Lo único que hizo la policía fue ir (a la casa del sospechoso), le toca la puerta y pregunta por él. Le dicen que no está, se dio la medio vuelta y se fue”, explicó en una entrevista con Domingo al Día.

Familia de Laura Huere cuestiona diligencias iniciales contra presunto feminicida.

Los deudos también señalaron que entregaron los celulares de Laura Huere al Ministerio Público para su análisis, pero afirmaron que aún estaba pendiente la revisión oficial de los mensajes contenidos en los equipos. Ante ello, solicitaron que se agilicen las diligencias técnicas relacionadas con la investigación.

Actualmente, Cristian Cruz Eusebio continúa siendo buscado por las autoridades. Sus líneas telefónicas habituales permanecen inactivas desde el operativo policial y sus perfiles digitales continúan disponibles. El Ministerio Público coordina con las unidades policiales de Lima Este la difusión de su identificación para recibir información que permita conocer su ubicación.

Como parte de las diligencias pendientes, los peritos de criminalística realizarán análisis de muestras biológicas halladas en la computadora para establecer una posible coincidencia genética con el investigado. Mientras tanto, los familiares de Laura Huere anunciaron que continuarán solicitando avances en el proceso hasta lograr la captura del presunto responsable.