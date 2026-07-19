Cuatro policías son detenidos e investigados por secuestro de una joven en Ate

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El comando de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público investigan a diez agentes policiales acusados de inventar falsos procedimientos, secuestrar a sus víctimas, vaciar sus cuentas y cobrar coimas. Por lo pronto, hay 4 efectivos detenidos sobre quienes pesan graves cargos.

"Están detenidos y con medida de cese temporal del empleo", confirmó a La República el Inspector General PNP, Gustavo Ríos. "Tienen proceso administrativo por infracción grave, con pronóstico de retiro por medida disciplinaria", agregó.

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El general Ríos Tiravanti también manifestó que "los policías detenidos no reciben sueldo ni bonos y se les interrumpe la prestación de servicios".

Las identidades de los cuatro suboficiales detenidos son mantenidas en reserva, pues hay otros seis efectivos que están siendo investigados y sus infracciones son igualmente graves.

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Todo empezó cuando una joven de 23 años fue abordada cerca de su domicilio en Ate. De acuerdo con su testimonio, al de testigos y a las cámaras de seguridad, tras ser intervenida fue obligada a subir a un vehículo de color negro donde le apuntaron con un arma de fuego, a la altura del estómago.

Tras amenazarla le dijeron que entregara todo su dinero y sus enseres. Luego ingresaron a su inmueble aduciendo que tenían una medida judicial en su contra. Durante el falso operativo presuntamente sustrajeron 5 laptops y un iPhone.

La agraviada contó a los investigadores que dentro del vehículo la abofetearon para que entregue la clave de su teléfono desde donde realizaron transferencias. "Han pagado cuentas de streaming, de telefonía y hasta una línea de un penal", denunció el abogado de la agraviada. Las cámaras de seguridad registraron parte del acto.

La joven asegura que fue coaccionada a entregar casi S/20.000. Cuando la liberaron pidió ayuda y acudió a denunciar el hecho ante el Departamento de Investigación Criminal Ate-Santa Anita.

Cuando llegó a la sede policial encontró y reconoció a uno de los policías. Esto motivó una trifulca en la dependencia por la competencia entre la Sección de Investigación Criminal de la comisaría y el Departamento de Investigación Criminal.

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Las autoridades detuvieron en flagrancia a cuatro efectivos. Fiscalía los investiga por delito contra la libertad individual (secuestro).

AYACUCHO: CAEN OTROS 4 POLICÍAS

Entre tanto, en cumplimiento de una resolución judicial emitida por el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, se ejecutó la medida limitativa de detención preliminar judicial contra otros cuatro efectivos de la Policía Nacional y un civil, en el marco de la investigación del caso denominado 'Los Gregorys'.

Los policías intervenidos fueron identificados como el suboficial de primera Yim Francis Gutarra Artica, los suboficiales de segunda David Moisés Lozano Pérez y Oliver Pineda Cusiche, así como el suboficial de tercera Taylor Zamora Suárez. También fue detenido el ciudadano Ronald de la Cruz Llalahui.

Ellos fueron arrestados por personal de la Depotad Huamanga de la Dirandro, con participación de representantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública. La investigación está relacionada con el presunto delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares y un arma de fuego abastecida, elementos que serán incorporados a la investigación.