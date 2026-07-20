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Más de 72.000 peruanos fueron diagnosticados con cáncer: advierten la importancia de la prevención

Especialistas recuerdan que los buenos hábitos, la vacunación contra el VPH y los chequeos médicos pueden ayudar a detectar la enfermedad de manera oportuna.

El Día Internacional del Autocuidado, celebrado el 24 de julio, impulsa la importancia de la prevención del cáncer en Perú, donde se reportaron más de 72.000 nuevos casos en 2022.
El Día Internacional del Autocuidado, celebrado el 24 de julio, impulsa la importancia de la prevención del cáncer en Perú, donde se reportaron más de 72.000 nuevos casos en 2022. | Difusión
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En el marco del Día Internacional del Autocuidado, que se conmemora cada 24 de julio, especialistas hicieron un llamado a fortalecer la cultura de la prevención para reducir el impacto del cáncer en el Perú. De acuerdo con datos de GLOBOCAN 2022, ese año se registraron 72.827 nuevos casos de cáncer en el país y 35.934 fallecimientos asociados a esta enfermedad.

El autocuidado cumple un papel importante en la prevención y detección temprana de diversos tipos de cáncer. Aunque muchas enfermedades oncológicas pueden desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes, mantener hábitos saludables y acudir a controles médicos permite identificar factores de riesgo y detectar posibles alteraciones de manera oportuna.

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En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda que el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino está asociado al Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección que puede prevenirse mediante la vacunación oportuna. La inmunización también brinda protección frente a otros tipos de cáncer relacionados con este virus, como los de vulva, vagina, pene, ano y orofaringe.

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Cáncer puede desarrollarse sin síntomas durante años

El médico cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo Gerardo Campos Siccha explicó que el autocuidado no debe limitarse a una alimentación saludable o a la práctica de actividad física, sino que también implica asumir un compromiso activo con la prevención y el diagnóstico oportuno.

“Muchos tipos de cáncer pueden desarrollarse silenciosamente durante años sin presentar síntomas. Por ello, no debemos esperar a sentir molestias para acudir al médico”, señaló el especialista.

Campos Siccha recomendó mantener hábitos saludables, cumplir con la vacunación contra el VPH cuando corresponda y realizarse los chequeos preventivos de acuerdo con la edad y los factores de riesgo de cada persona.

“Detectar un cáncer a tiempo puede marcar la diferencia frente a un diagnóstico en una etapa avanzada. El autocuidado no solo protege nuestra salud, también puede salvar nuestra vida”, enfatizó.

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¿Qué acciones forman parte del autocuidado?

La prevención del cáncer requiere adoptar medidas de manera constante. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, evitar el consumo de tabaco y reducir el consumo de alcohol.

También es importante cumplir con las vacunas recomendadas, especialmente la inmunización contra el VPH, y acudir a los controles médicos y tamizajes correspondientes según la edad, el sexo y los antecedentes familiares.

Los especialistas recuerdan que la ausencia de síntomas no significa necesariamente que no exista una enfermedad. Por ello, los chequeos preventivos y la consulta médica ante cualquier cambio persistente en el organismo son herramientas fundamentales para detectar el cáncer en etapas tempranas.

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