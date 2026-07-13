HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Sánchez pide liberar a Castillo y el Tribunal Constitucional frena al Congreso | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Fuerte incendio consume un almacén en Ate y más de 10 unidades de bomberos atienden la emergencia

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú activó 12 unidades para combatir el siniestro en la urbanización Los Portales de Javier Prado.

Incendio de gran magnitud en almacén de productos químicos en Ate
Incendio de gran magnitud en almacén de productos químicos en Ate | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

En horas de la mañana de este lunes 13 de julio, se reportó un incendio de gran magnitud en un almacén de productos químicos ubicado en la urbanización Los Portales de Javier Prado, etapa II, en el distrito de Ate, a la altura de la iglesia de los mormones. Ante la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó 12 unidades para atender el siniestro.

Personal de Serenazgo de la Municipalidad de Ate, junto con otras autoridades y vecinos de la zona, colaboró en las labores de respuesta, apoyando el traslado de mangueras y el abastecimiento de agua para facilitar el trabajo de los bomberos y asegurar el perímetro.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Entre las unidades desplazadas se encuentran una máquina de bomberos, un camión cisterna, una unidad de rescate, una escalera telescópica, una unidad especializada en materiales peligrosos (Matpel) y una plataforma de altura, además de otros vehículos de apoyo.

Sedapal refuerza abastecimiento de agua

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni víctimas mortales. Una vez que la emergencia sea controlada, se iniciarán las investigaciones para determinar las causas del incendio y verificar si el almacén contaba con las autorizaciones correspondientes para operar.

Por su parte, Sedapal informó que activó sus protocolos de emergencia y movilizó recursos para apoyar las labores de extinción. La empresa dispuso tres camiones cisterna para garantizar el suministro continuo de agua, además de enviar una cuadrilla técnica para incrementar la presión en la red de distribución de la zona. Asimismo, habilitó los hidrantes cercanos con el objetivo de facilitar el abastecimiento de agua a las unidades del Cuerpo General de Bomberos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roban la placa fundacional de bronce de compañía de bomberos en La Punta: tenía 82 años de historia

Roban la placa fundacional de bronce de compañía de bomberos en La Punta: tenía 82 años de historia

LEER MÁS
Bomberos peruanos del Grupo USAR regresan al país tras apoyar misión de rescate por terremotos en Venezuela: "Hemos dado lo mejor de nosotros"

Bomberos peruanos del Grupo USAR regresan al país tras apoyar misión de rescate por terremotos en Venezuela: "Hemos dado lo mejor de nosotros"

LEER MÁS
“Bienvenidos a casa y muchas gracias, héroes al servicio de la humanidad”

“Bienvenidos a casa y muchas gracias, héroes al servicio de la humanidad”

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

LEER MÁS
Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

LEER MÁS
Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025