Fuerte incendio consume un almacén en Ate y más de 10 unidades de bomberos atienden la emergencia

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En horas de la mañana de este lunes 13 de julio, se reportó un incendio de gran magnitud en un almacén de productos químicos ubicado en la urbanización Los Portales de Javier Prado, etapa II, en el distrito de Ate, a la altura de la iglesia de los mormones. Ante la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó 12 unidades para atender el siniestro.

Personal de Serenazgo de la Municipalidad de Ate, junto con otras autoridades y vecinos de la zona, colaboró en las labores de respuesta, apoyando el traslado de mangueras y el abastecimiento de agua para facilitar el trabajo de los bomberos y asegurar el perímetro.

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Entre las unidades desplazadas se encuentran una máquina de bomberos, un camión cisterna, una unidad de rescate, una escalera telescópica, una unidad especializada en materiales peligrosos (Matpel) y una plataforma de altura, además de otros vehículos de apoyo.

Sedapal refuerza abastecimiento de agua

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni víctimas mortales. Una vez que la emergencia sea controlada, se iniciarán las investigaciones para determinar las causas del incendio y verificar si el almacén contaba con las autorizaciones correspondientes para operar.

Por su parte, Sedapal informó que activó sus protocolos de emergencia y movilizó recursos para apoyar las labores de extinción. La empresa dispuso tres camiones cisterna para garantizar el suministro continuo de agua, además de enviar una cuadrilla técnica para incrementar la presión en la red de distribución de la zona. Asimismo, habilitó los hidrantes cercanos con el objetivo de facilitar el abastecimiento de agua a las unidades del Cuerpo General de Bomberos.