Estrenan documental del caso de Brisa de Angulo, símbolo de la lucha contra la violencia de género

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El caso de la activista Brisa de Angulo y su lucha de décadas para lograr que su agresor sea condenado por la justicia, llega a las pantallas de televisión. La defensora de las víctimas de violencia sexual infantil, fue agredida por su primo, diez años mayor que ella, cuando era adolescente. Como el delito ocurrió en Bolivia, Eduardo Gutiérrez siguió en libertad en Colombia.

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“Decidí compartir mi historia con el mundo ahora porque es el momento perfecto. La Corte Interamericana falló a mi favor en mi caso contra Bolivia, y ahora es el momento de sacar a la luz la horrenda y desgarradora realidad de la violencia sexual incestuosa”, comenta De Angulo en un comunicado de Prime Video.

El documental cuenta con la participación de Gloria Estefan. “Es una guerrera; lo que está haciendo es difícil, y en Latinoamérica aún más, porque existe una cultura de protección del hombre que relega a la mujer a un segundo plano”, dice la cantante.

Brisa es uno de los tres documentales del director Nick Nanton y de Astonish Entertainment. También se estrenan hoy en la plataforma The Greatest of These y When My Soul Speaks: Lisa Nichols Live on Broadway. “Es el momento de presionar a los gobiernos de todo el mundo para que cumplan con estándares más estrictos de protección infantil”, señala De Angulo