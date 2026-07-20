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Sociedad

Capturan a los presuntos autores del atentado contra un bus de la empresa Civa

Vehículo fue atacado la madrugada del domingo en Los Olivos. Por fortuna no se registraron heridos. Los dos detenidos son de nacionalidad venezolana y registran antecedentes. "Cayeron y ya están fuera de circulación, estamos detrás de otras mafias", dijo el general Víctor Revoredo.

Presuntos autores del atentaron detenidos en Los Olivos.
Presuntos autores del atentaron detenidos en Los Olivos.
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La Policía Nacional informó la captura de dos presuntos autores del atentado contra un ómnibus de la empresa de transporte interprovincial Civa que fue atacado a balazos la madrugada del último domingo cuando se dirigía de Lima hacia Chiclayo.

Los dos autores del ataque perpetrado a la altura del paradero Tres Postes, en la Panamericana Norte, distrito de Los Olivos, son de nacionalidad venezolana y registran antecedentes policiales y penales contra la fe pública.

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Se trata de José Eduardo Bolívar Aldana y Rander Rebolledo Montes. "Cayeron y ya están fuera de circulación, estamos detrás de otras mafias", dijo el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

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"Estamos hablando de los sujetos que se dedicarían a cometer ataques a las empresas de transporte. El primero tiene 20 años y registra antecedentes por hurto agravado, y el segundo tiene 23 años y también es solicitado por delito contra la fe pública. A ellos se les encontró un arma de fuego, así como una motocicleta de color negro y dos celulares", dijo a La República.

Según Revoredo, jefe de la Dirincri, en las últimas horas, las capacidades de inteligencia, investigación criminal y el trabajo articulado con las distintas unidades policiales y el Ministerio Público permitieron esta y otras capturas de personas presuntamente vinculadas con atentados perpetrados contra unidades de transporte público e interprovincial.

Las autoridades aseguran que diversas empresas que realizan servicio de transporte, tanto al sur como al norte del país pagan cupos diarios. "Se identifican colocándoles stickers en los parabrisas. Ya estamos detrás de estas organizaciones criminales", aseguró Revoredo.

Explicó que se vienen desarrollando operativos de vigilancia en paraderos y terminales terrestres, así como diligencias de allanamiento y registro.

"Las investigaciones permitieron establecer que estos dos últimos sujetos habrían participado en labores de reconocimiento, verificación y ataque antes y durante la ejecución del atentado a un bus de la empresa Civa", dijo el alto oficial.

Aunque los proyectiles impactaron en el parabrisas de la unidad, no se reportaron personas heridas.

larepublica.pe

El conductor del bus, Cristian Heredia Roque, detalló que dos motocicletas de color negro, con dos ocupantes cada una, interceptaron el vehículo mientras se desplazaba y que los hampones realizaron cuatro disparos contra la unidad. Uno de los proyectiles impactó en el parabrisas de la cabina, generando pánico entre los pasajeros.

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Pese a que esta vez no hubo víctimas, el atentado incrementó la preocupación entre los viajeros y transportistas, debido a la creciente ola de ataques contra empresas de transporte registrada en las últimas semanas.

Estos hechos forman parte de una ola de violencia e inseguridad que afecta a diversas empresas de transporte interprovincial, lo que ha motivado que gremios como COTRAP APOIP exijan mayores garantías para la circulación. Las investigaciones policiales apuntan a mafias de extorsionadores que operan en Lima Norte y Sur.

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