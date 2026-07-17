Atacan bus de Translima con pasajeros a bordo en Los Olivos: conductor resultó herido en la pierna

Ataque a bus de TransLima en Los Olivos | Composición LR / Francisco Erazo

Ataque a bus de TransLima en Los Olivos | Composición LR / Francisco Erazo

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Un nuevo ataque contra la empresa de transportes TransLima dejó a un conductor herido en el distrito de Los Olivos. El chofer Óscar Lizana Beleto (47) recibió un impacto de bala en la pierna mientras esperaba pasajeros a pocos metros del cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria. Una faja que usaba habría evitado que la bala perforara totalmente su abdomen.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon siete veces contra la cabina del conductor antes de huir en dirección a Lima Norte. Los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo descendieron en busca de refugio.

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Pese a la herida de bala, el chofer logró conducir el bus hasta el cruce de las avenidas Pacasmayo y Canta Callao, donde fue auxiliado y evacuado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Según América Noticias, actualmente se encuentra fuera de peligro.

Es el segundo ataque en la semana contra una compañía que denuncia extorsiones recurrentes

Hace una semana, un chofer de la misma empresa en Carabayllo falleció tras ser atacado por un sicario que fingió ser pasajero y luego escapó junto con su cómplice. La víctima fue Freddy Espinoza, de 56 años, quien recibió múltiples impactos de bala. Con ayuda de los pasajeros, fue trasladado al Hospital Sergio Bernales de Collique, pero luego se confirmó su deceso.

Los atentados contra la compañía TransLima no son aislados. Hace dos semanas, sus trabajadores protestaron en los exteriores de la sede de la Depincri de Los Olivos por extorsiones. Detallaron que pagaban cupos hasta a cuatro bandas criminales, con montos que van desde S/15 hasta S/60 diarios. Los Centauros, Los Papis, Tren de Aragua y Norteños serían las bandas que amenazan a la empresa.

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