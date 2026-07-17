Fingió ser pasajero y asesinó a colectivero en el Callao: segundo ataque extorsivo en un día

Un colectivero informal fue asesinado en el Callao por un sicario que se hizo pasar por pasajero. Marco Antonio Chapoñán Tejero, de 41 años, recibió múltiples disparos en un ataque violento. | América Noticias

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Un colectivero informal fue asesinado a balazos la noche del jueves en la urbanización Ramón Castilla, en el Callao. La víctima, identificada como Marco Antonio Chapoñán Tejero, de 41 años, fue atacada por un sicario que, según las primeras investigaciones, abordó el vehículo haciéndose pasar por un pasajero antes de dispararle en repetidas ocasiones.

El crimen ocurrió en la intersección de la avenida La Alameda con el jirón Tumbes, una zona que horas antes ya había sido escenario de otro ataque armado contra una unidad de transporte público. La Policía Nacional investiga el caso y no descarta que esté relacionado con el cobro de cupos a transportistas.

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Sicario fingió ser pasajero antes de asesinar al colectivero

De acuerdo con las diligencias preliminares, el presunto sicario abordó el vehículo algunas cuadras antes del lugar del crimen. Al llegar al cruce de La Alameda con el jirón Tumbes, sacó un arma de fuego y disparó varias veces directamente contra el conductor.

Tras el ataque, el delincuente descendió del automóvil y escapó a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice, según relataron testigos a la Policía.

Vecinos y transeúntes auxiliaron a Marco Antonio Chapoñán Tejero y lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, el conductor falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

Policía halló siete casquillos y analiza cámaras de seguridad

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para realizar las pericias correspondientes. En el lugar fueron hallados siete casquillos de bala, mientras que peritos de criminalística recopilaron evidencias balísticas.

Asimismo, las autoridades revisan las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores con el objetivo de identificar la ruta de escape de los responsables y esclarecer el móvil del homicidio.

Durante la inspección, los investigadores también constataron que el vehículo que conducía la víctima presentaba la placa adulterada, hecho que forma parte de las diligencias para determinar si la unidad tenía antecedentes o estaba vinculada a otros ilícitos.

Investigan posible caso de extorsión contra transportistas

La Policía evalúa varias hipótesis sobre el asesinato. Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible ataque relacionado con el cobro de cupos a transportistas informales, aunque tampoco se descarta un ajuste de cuentas o una venganza.

Este homicidio ocurrió a solo cuatro cuadras del ataque armado registrado horas antes contra una combi de transporte público, cuyo conductor resultó gravemente herido tras recibir múltiples disparos.

Los vecinos de la urbanización Ramón Castilla expresaron su preocupación por el incremento de la violencia en la zona y cuestionaron que estos hechos ocurran pese al estado de emergencia vigente en el Callao. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.