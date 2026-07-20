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Asesinan a “Chiki”, conductora de combi, frente a sus pasajeros en la av. Colonial en Lima Cercado

Elizabeth Arroyo Humareda fue atacada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. La Policía investiga si el crimen estaría relacionado con el cobro de cupos a la empresa para la que trabajaba.

Una conductora de transporte público, Elizabeth Arroyo Humareda, fue asesinada a balazos en plena avenida Colonial, Cercado de Lima, mientras realizaba su recorrido.
Una conductora de transporte público, Elizabeth Arroyo Humareda, fue asesinada a balazos en plena avenida Colonial, Cercado de Lima, mientras realizaba su recorrido. | La República | Melissa Landa
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Una conductora de una unidad de transporte público fue asesinada a balazos mientras realizaba su recorrido por la avenida Colonial, en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió durante la madrugada de este lunes y frente a los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo. La víctima fue identificada como Elizabeth Arroyo Humareda, conocida por sus compañeros como “Chiki”.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad cuando esta redujo la velocidad. Uno de ellos habría disparado al menos tres veces directamente contra la conductora. De acuerdo con información policial, la víctima recibió impactos de bala. Tras el ataque, Elizabeth Arroyo perdió el control del vehículo, que avanzó algunos metros hasta detenerse en plena vía.

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Los pasajeros descendieron de la unidad en medio del pánico luego de escuchar las detonaciones. En tanto, los atacantes huyeron rápidamente del lugar antes de la llegada de las autoridades. La conductora fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Sin embargo, al llegar al establecimiento de salud, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

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Compañeros de conductora asesinada continuarán trabajando

Tras el crimen, compañeros de la víctima expresaron su preocupación por la inseguridad que afecta al transporte público. No obstante, señalaron que continuarán realizando sus labores debido a que necesitan trabajar para sostener a sus familias.

El personal transportista pidió al Estado que implemente medidas que garanticen su seguridad durante sus recorridos entre Lima y Callao. Asimismo, lamentaron que los conductores continúen siendo víctimas de ataques pese a las constantes denuncias sobre amenazas y extorsiones.

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Policía investiga posible móvil de extorsión

La División de Homicidios de la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato. Entre las diligencias realizadas se encuentran la recolección de evidencias balísticas, la revisión de cámaras de videovigilancia y la toma de declaraciones de pasajeros y testigos.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el crimen estaría relacionado con el cobro de cupos a la empresa de transporte para la que trabajaba la víctima. Según información recogida durante las primeras diligencias, la compañía habría recibido amenazas previas de presuntas organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

El asesinato de Elizabeth Arroyo Humareda se suma a la serie de ataques contra conductores, cobradores y empresarios del transporte público en Lima. En los últimos meses, el sector ha denunciado amenazas, cobros extorsivos y atentados contra sus unidades.

Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para determinar la identidad de los autores del crimen y establecer si el asesinato forma parte de una organización dedicada a extorsionar a empresas de transporte público.

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