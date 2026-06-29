Enorme incendio consume almacén de baterías en av. Colonial y moviliza al menos 30 unidades de bomberos
El siniestro se encuentra cerca de un almacén Shalom y un taller de conversión GLP y GNV. Las autoridades trabajan para controlar el incendio y minimizar daños.
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Un gigantesco incendio código 4 se ha registrado en la cuadra 9 de la Av. Óscar Benavides (Colonial), en Cercado de Lima, desde las 06:28 a. m. De manera preliminar, el siniestro afecta las instalaciones de un predio que funciona como almacén de plásticos.
Al menos 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atienden la emergencia, la cual genera riesgo de extenderse a viviendas aledañas y a un grifo que se encuentra a escasos metros del fuego.
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Propagación del siniestro
De acuerdo con las imágenes, el siniestro se ha extendido y afecta un taller automotor y a una agencia de Shalom, mientras las autoridades continúan luchando por controlar las llamas. Cabe resaltar que cerca de la emergencia hay un taller de conversión de GLP y GNV.
Incendio se extiende hacia almacén Shalom
Los bomberos intentaron acercarse desde un tercer piso al foco del incendio; sin embargo, el predio se encuentra muy afectado y con riesgo de colapso. Según la versión preliminar, la quema de basura cerca de los almacenes habría iniciado el siniestro, el cual puede ser visto a kilómetros de distancia.
Propagación del incendion afecta predios en la cuadra 9 de la av. Colonial
Cabe resaltar que cerca del lugar también hay edificaciones con conjuntos habitacionales, los cuales se ven afectados por la enorme humareda. Vecinos temen que el fuego continúe propagándose.
El incendio es visto a kilómetros de distancia
Nota en desarrollo