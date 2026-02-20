HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac: tránsito restringido a Lima

Las autoridades iniciaron el cierre de la vía para continuar la búsqueda del rescatista Patrick Hiroshi Ospina Orihuela (33 años).

Vía Evitamiento
Vía Evitamiento

Un operativo de emergencia por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos desencadenó el cierre y restricción del tránsito en la Vía de Evitamiento. Las labores se concentran en el rescate del bombero Patrick Hiroshi Ospina Orihuela (33 años) que habría caído al cauce del río Rímac, a la altura del Puente Rayito de Sol.

Información en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Cambian los precios de peajes en 2026: la nueva tarifa para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla es de S/6.30

Cambian los precios de peajes en 2026: la nueva tarifa para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla es de S/6.30

LEER MÁS
Suspensión temporal de los peajes de Línea Amarilla no procede: PJ declaró infundado el pedido fiscal

Suspensión temporal de los peajes de Línea Amarilla no procede: PJ declaró infundado el pedido fiscal

LEER MÁS
Camión termina volcado en vía expresa Línea Amarilla en Caquetá: reportan congestión vehicular

Camión termina volcado en vía expresa Línea Amarilla en Caquetá: reportan congestión vehicular

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

LEER MÁS
Hermano de Lizeth Marzano revela que deportista iba a representar al Perú en los próximos meses: "El vehículo se subió a la vereda"

Hermano de Lizeth Marzano revela que deportista iba a representar al Perú en los próximos meses: "El vehículo se subió a la vereda"

LEER MÁS
Nueva Carretera Central sigue en construcción: megaproyecto iniciará con túnel Pariachi por más de S/2 millones este 2026

Nueva Carretera Central sigue en construcción: megaproyecto iniciará con túnel Pariachi por más de S/2 millones este 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac: tránsito restringido a Lima

Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: "Hay que ser realistas"

Melcochita revela que Monserrat Seminario se quiere llevar a sus hijas a España: "No tengo problema"

Sociedad

Falso delivery dispara más de 15 veces contra una casa en SMP: habría atacado por error, revela familia

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Carreteras bloqueadas por fuertes lluvias en Perú: revisa las vías con tránsito interrumpido y restringido, según Sutran

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

Hija de Hugo Bustíos tras libertad de Urresti: "Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia"

Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025