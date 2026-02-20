Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac: tránsito restringido a Lima
Las autoridades iniciaron el cierre de la vía para continuar la búsqueda del rescatista Patrick Hiroshi Ospina Orihuela (33 años).
Un operativo de emergencia por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos desencadenó el cierre y restricción del tránsito en la Vía de Evitamiento. Las labores se concentran en el rescate del bombero Patrick Hiroshi Ospina Orihuela (33 años) que habría caído al cauce del río Rímac, a la altura del Puente Rayito de Sol.
Información en desarrollo...
