Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac: tránsito restringido a Lima

Un operativo de emergencia por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos desencadenó el cierre y restricción del tránsito en la Vía de Evitamiento. Las labores se concentran en el rescate del bombero Patrick Hiroshi Ospina Orihuela (33 años) que habría caído al cauce del río Rímac, a la altura del Puente Rayito de Sol.

Información en desarrollo...

