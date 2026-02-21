HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla por rescate de policía en el río Rímac

Lima Expresa asegura que el tránsito no se verá alterado y que las rutas se reabrirán una vez finalicen las labores de rescate. Se recomienda precaución a los conductores en la zona.

Las labores de rescate para encontrar al efectivo policial continúan en el río Rímac
Las labores de rescate para encontrar al efectivo policial continúan en el río Rímac | Composición LR | Difusión

La concesionaria asegura que el tránsito no se verá alterado y que las rutas se reabrirán una vez finalicen las labores de rescate. Se recomienda precaución a los conductores en la zona.

Mediante un mensaje en X, Lima Expresa señaló que la circulación vehicular no se verá perjudicada y que las rutas serán habilitadas cuando finalicen las gestiones de las autoridades. Se exhorta a los conductores a tomar las debidas precauciones para evitar inconvenientes.

Reanudan labores de búsqueda

Desde las primeras horas del viernes 20 de febrero, equipos de rescate se desplegaron en la berma lateral y parte de la calzada para descender hasta la orilla del río Rímac. El personal especializado utilizó cuerdas y camillas para llegar a la zona baja, donde el caudal del río ha experimentado un leve aumento debido a las lluvias recientes en la sierra central.

A pesar de las intensas horas de búsqueda, el rescatista aún no ha sido hallado, incluso con el apoyo de un helicóptero en la zona. Familiares y amigos del oficial llegaron al río Rímac para supervisar las operaciones.

Por su parte, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud reanudó las atenciones. Para ello, se dispondrá el envío de ambulancias a la zona para garantizar una atención rápida y eficaz ante cualquier emergencia que pudiera surgir.

