Vecinos de Los Olivos rescatan a 30 perros desnutridos de una vivienda: autoridades conocían el caso desde 2023

Los residentes forzaron el acceso al inmueble al percibir un fuerte olor, encontrando un ambiente hacinado y perros desnutridos. | Foto: composición LR

Los residentes forzaron el acceso al inmueble al percibir un fuerte olor, encontrando un ambiente hacinado y perros desnutridos. | Foto: composición LR

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Más de 30 perros, entre adultos y cachorros de pocos días de nacidos, fueron rescatados de una vivienda ubicada en la calle Parihuanca, cerca de la intersección de las avenidas Las Palmeras y Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos. Las mascotas permanecían en condiciones insalubres y con evidentes signos de desnutrición, situación que motivó la intervención de vecinos y personal de Serenazgo.

El rescate se produjo luego de que residentes de la zona alertaran sobre el intenso olor que salía del inmueble y decidieran ingresar ante el temor de que los perros continuaran en estado de abandono. Tras ponerlos a salvo, voluntarios y vecinos iniciaron acciones para brindarles alimento y buscar hogares temporales mientras las autoridades evalúan las medidas que se adoptarán para garantizar su bienestar.

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Así fue el rescate de los más de 30 perros encontrados en una vivienda de Los Olivos

Los vecinos optaron por forzar el acceso al inmueble al considerar que la situación de los animales requería una intervención inmediata. En el interior encontraron a más de 30 perros hacinados en un ambiente con escasas condiciones de salubridad. Varios de ellos presentaban extrema delgadez y, según los testimonios recogidos en el lugar, algunos cachorros tenían apenas unos días de nacidos.

Poco después llegó personal de Serenazgo de Los Olivos, que inicialmente pensó que se trataba de un presunto robo debido a la presencia de varias personas dentro de la vivienda. Sin embargo, tras verificar lo ocurrido, confirmó que los vecinos habían ingresado con el propósito de rescatar a los animales. El subgerente de Serenazgo, Nelson Sebastián Morán, indicó que los perros evidenciaban un marcado deterioro físico y una alimentación deficiente.

Vecinos denunciaban desde 2023 las condiciones en las que permanecían los animales

De acuerdo con el municipio, las autoridades ya tenían conocimiento del caso desde el día anterior al rescate. No obstante, la mujer que ocupaba el inmueble impidió el ingreso de la Policía y del personal municipal, lo que evitó que se realizara una inspección en ese momento. Asimismo, Fiscalización Administrativa había intervenido previamente para imponer una sanción por las condiciones en las que eran mantenidos los animales.

Los residentes aseguraron que las alertas sobre esta vivienda no eran recientes. Según señalaron, desde 2023 presentaban denuncias debido a los fuertes olores que emanaban del inmueble y por la presunta situación de abandono de los perros. Tras el rescate, la mayoría de los animales fue trasladada a un parque cercano, donde vecinos, voluntarios y colectivos animalistas organizaron colectas para conseguir alimento, atención básica y promover su adopción, especialmente en el caso de los cachorros.

Como parte del marco legal vigente, el Congreso modificó el artículo 206-A del Código Penal para endurecer las sanciones por maltrato y abandono de animales domésticos y silvestres. La norma establece penas de hasta tres años de prisión, además de multas e inhabilitación para quienes incurran en estos delitos.

La reforma también contempla agravantes que incrementan las penas cuando el maltrato ocasiona la muerte del animal o se comete bajo determinadas circunstancias previstas por la ley. En esos casos, la sanción puede alcanzar entre seis y ocho años de prisión, junto con multas e inhabilitación, con el objetivo de fortalecer la protección de los animales y sancionar con mayor severidad estos hechos.