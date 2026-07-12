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Dos hombres fueron detenidos este sábado 12 de julio durante una intervención policial en una tienda Coolbox, ubicada en la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de Los Olivos. Los sospechosos habrían ingresado con armas de fuego al local y maniatado a una trabajadora.

De acuerdo con la Policía, tras una llamada al 105, agentes de la División de Emergencia (DIVEME) llegaron al local. Durante el registro personal y la inspección del inmueble, los efectivos encontraron dos armas de fuego y un teléfono celular iPhone 13 Pro Max de color plata ocultos en el inodoro del baño de la tienda.

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Agentes de la PNP iniciaron diligencias para investigar el intento de robo en tienda de Los Olivos

"Ellos al notar la presencia policial lo que han hecho es ingresar a los servicios higiénicos, botar las armas, dejarlos en el inodoro y tratar de emprender la fuga, pero tras la rápida intervención y el actuar de los efectivos policiales se logra su intervención", declaró el comandante PNP Miguel Ángel Enciso, jefe de la División de Emergencia Norte.

Los detenidos fueron identificados como Kevin Abraham Quezada Barzola (23) y Edu Jhamil Bashualdo Orellana (25), quienes fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.

La PNP no descarta que en este frustrado asalto estén involucradas más personas. "También pueden haber utilizado motocicletas o vehículos que al ver la presencia policial, emprendieron su fuga y dejaron a las personas involucradas", afirmó el comandante Enciso.

En junio otro local de Coolbox sufrió un asalto

El pasado 29 de junio, una tienda Coolbox ubicada en el centro comercial La Molina Plaza fue asaltada por delincuentes que se llevaron varios celulares iPhone, tablets y otros equipos electrónicos. Según la información policial, los trabajadores fueron reducidos y dos de ellos atados mientras se perpetraba el robo.

Según la PNP, esta sería una nueva modalidad de robo en este tipo de tiendas de equipos electrónicos en días de poca concurrencia de clientes. "Ellos están aprovechando las fiestas o los días festivos, los feriados y los fines de semana donde hay poca concurrencia de personas para hacer este tipo de atentados", señaló el comandante Enciso.

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