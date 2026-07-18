Foro público: la comunidad artística y la oposición se reúnen para derogatoria del Colegio de Artistas

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En la sala del teatro dirigido por la familia Chiarella Viale, el que sería el primer foro para derogar la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas reunió a diputados y senadores electos, músicos, figuras de la actuación y del arte andino, como el retablista y antropólogo Edilberto Jiménez. En el primer panel, el artista ayacuchano lamentó que el Lugar de la Memoria (LUM) no haya sido un espacio para exponer arte sobre la historia del Perú. "Lamentablemente, el gobierno peruano ha estado aplicando apología terrorista a la manifestación artística".

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Las actrices Mónica Sánchez y Karina Jordán, como parte de la organización, recibieron a la prensa que llegó al Teatro Ricardo Blume. Ambas se han manifestado en más de una oportunidad contra la represión en los gobiernos de Dina Boluarte y de José Jerí. "Esta convocatoria es una feliz coincidencia, pero no estoy sorprendida por la coincidencia en el momento histórico que nos toca vivir y por la cantidad de atropellos a las libertades que se están dando en paralelo", nos comentó Sánchez. "Hay un sector que va a cerrar filas contra lo que viene. Y más allá del sector, mi expectativa es que podamos tener voces y liderazgos que estén al servicio del bien común porque todo está relacionado: la educación, la cultura y la salud. Mi expectativa es en la oposición, quien va a vigilar a quien gobierna".

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Los artistas convocaron a la excongresista Susel Paredes, quien presidió la Comisión de Cultura del Congreso, pero la ley que crea el Colegio de Artistas fue impulsada en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. "Se da en el marco de la creación de otros colegios profesionales, por ejemplo, el de antropólogos e historiadores. Me acuerdo de que para el Colegio de Historiadores les dije: 'María Rostworowski ni fue a la universidad. Entonces, ¿van a decir que ella no es historiadora?' Esto viene desde una corriente de creación de colegios para corporativizar determinadas actividades".



Debido a que esta ley no nació de un reclamo del sector y tuvo pocos votos en contra, Paredes expuso que era necesario recordar qué partidos avalaron este proyecto. "Esto tiene un contenido político. Votaron a favor de esta ley Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular y, por supuesto, que el fujimorismo votó por la ley de Cerrón. Y no es la primera vez. Ellos han co-gobernado desde el Congreso desde su ignorancia, desde su odio".



En el foro, Indira Huilca, diputada electa por Ahora Nación, llamó a no ver la creación del Colegio de Artistas como un hecho aislado. "No hay que normalizar cuando en nuestro país se aprueban leyes como esta. Conversaba con algunos de ustedes y recordaba al promotor de la ley, al señor Cerrón. Nunca está de más recordar a quienes han perpetrado este tipo de actos". En el diálogo, Paredes le entregó el proyecto para la derogatoria. "Leyes como esta tienen la intención específica de un contexto de debilidad democrática. Por un lado, cumplir el objetivo de perseguir opositores como la doctora (Delia) Espinoza", señaló Huilca sobre un artículo que prohíbe ejercer cargos en colegios profesionales a personas inhabilitadas de la función pública.

"Como a quienes han estado gobernando el país no les gusta que tengan una voz pública, ni como fiscal ni como decana, entonces '(una) ley a la medida, con nombre propio, como en los peores momentos de las dictaduras. Por otro lado, el otro objetivo era cómo minar la capacidad de acción de un sector que sí le es incómodo a grupos autoritarios. Es evidente la lectura que tienen esos sectores antidemocráticos de la amenaza que significa para ellos que haya voces críticas que pueden llegar a más ciudadanos. Pueden, en estos tiempos oscuros para la democracia, para la justicia, alzar su voz de protesta".



Para la socióloga, es un momento para unirse más allá de las diferencias partidarias. "Cuenten con el trabajo de la bancada de Ahora Nación", dijo la diputada, secundada por Ruth Luque y Ernesto Zunini, vocero y diputado de Juntos por el Perú. "Les preguntaba aquí al futuro colega cuántos votos son ellos. Son 32, ahí ya tenemos 42. Hay otras bancadas que se han denominado también de oposición democrática, así que yo espero verlos pronunciarse públicamente contra esta ley. Este no es un asunto ni partidario ni político, es de principios democráticos".



El apoyo de Delia Espinoza

En el panel participó la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados. "Nuestra Junta Directiva tiene un mandato y vamos a cumplir nuestras obligaciones hasta abril de 2028", dijo Espinoza sobre su permanencia como decana y calificó de “ley mordaza” la creación de un colegio profesional sin haber diálogo con el sector.



Al finalizar el foro, Espinoza declaró a La República. "Cuando se va a legislar siempre se recurre a las personas que están vinculadas, a los destinatarios de una ley que debe hacerles el bien. Pero en este caso no se ha hecho nada de ello, al contrario, esta ley ha salido contraria a lo que es el interés, la propia existencia del arte en toda su libertad y todas sus dimensiones".



Ante la preocupación del sector frente a otras medidas que dejarían la puerta abierta a la censura, la exfiscal advirtió que los artistas tendrán que enfocarse en defender sus derechos siendo un solo grupo sólido. "Siempre los corruptos, como he sido una fiscal anticorrupción, lo que quieren es desunir. Al menos en política, cuando hay un mal ejercicio, es divide y reinarás. Y cuando se logra eso va a surtir efecto esa ley y realmente va a traer muy malas consecuencias. Primero la derogatoria y tienen que unirse de pronto en más allá de un solo sindicato, varios sindicatos y que hagan una confederación de todas las disciplinas. Todas las manifestaciones culturales deben unirse en una sola institución para que puedan defenderse de arremetidas como esta".



Delia Espinoza también rechazó los calificativos para los artistas que se dedican a hacer producciones regionales o documentales sobre los derechos humanos. "(Les dicen) terrucos y comunistas. Lo que sucede es que esos letreros son muy típicos de personas que no toleran y tienen un propósito más que todo de querer avasallar. Dictatorial, en realidad, de imponer su postura. Y personas que actúan así, definitivamente, no son demócratas. Cuando hay libertad, hay libertad de expresión, de manifestación, de creación. Es decir, la libertad de expresión no solamente es salir a marchar; está representada en una gama inmensa, interminable, de formas como se puede manifestar o expresar esa libertad".

Sin embargo, coincide en que existe un sector de la clase política a la que no le preocupa hablar de los derechos culturales. "Quien no tiene vocación democrática no tolera discrepancias. Quien no tolera discrepancias va a generar mecanismos para acallar a quien no está en su línea de pensamiento".

Por lo pronto, los artistas anunciaron una marcha para el 15 de agosto.