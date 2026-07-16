Detienen a policía que se apropió de pistola robada y la vendió a un integrante de Los Chukis en Manchay

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Un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue detenido por presuntamente comercializar un arma de fuego robada en Manchay, en el distrito de Pachacámac. Según la investigación fiscal, el efectivo Jesús D. V. H. (32) se habría apropiado de una pistola que previamente había sido despojada a un tercero y, luego, la habría vendido a un integrante de Los Chukis, banda criminal implicada en delitos de extorsión, sicariato y tráfico de terrenos en la capital.

El agente cumplirá cinco meses de prisión preventiva mientras es investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, peligro común, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones; así como por el delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, ambos en agravio del Estado, informó la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Segundo Despacho).

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Policía se habría apropiado de arma robada a un vecino de Manchay

El caso se remonta al 1 de marzo del 2025. Ese día, la conviviente del ciudadano Santos L. D. A. se percató de que, aprovechando la ausencia de ella y su pareja, personas extrañas ingresaron al domicilio que compartían en la avenida Víctor Malásquez, en Manchay, y se llevaron pertenencias, entre ellas, un arma de fuego y dos cacerinas con 12 municiones. De inmediato, acudió a la comisaría del sector para denunciar lo ocurrido.

Tras ello, agentes de investigación realizaron diligencias y lograron ubicar al sujeto, identificado como Jorge A. V. Rojas, vecino del agraviado, quien sustrajo la pistola. El hombre fue intervenido por el efectivo policial investigado Jesús D. V. H. y otro miembro de la PNP, quienes realizaban un patrullaje en la jurisdicción de la comisaría de Manchay. Estos efectivos, de acuerdo con la Fiscalía, se habrían apoderado del arma de fuego de propiedad del agraviado.

Miembro de la PNP vendió arma a integrante de Los Chukis, según la tesis fiscal

La investigación del Ministerio Público sostiene que, al día siguiente de la intervención, el policía investigado se comunicó por WhatsApp con Luis E. D. V. para indicarle que tenía una pistola y le envió una foto con intención de comercializarla ilegalmente. El agente de la PNP le solicitó S/2.000.

Tras las diligencias preliminares, realizadas con personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y con la participación de la fiscal provincial Rossina Apesteguía Borjas, se conoció que el investigado había vendido el arma sustraída a uno de los integrantes de Los Chukis. Esta banda criminal registra antecedentes por casos de sicariato y extorsión, según el Ministerio del Interior.

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