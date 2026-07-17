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Alias “Carelo” estaría detrás de ataques a buses de Translima: conductores denuncian pagos de cupos a cuatro bandas criminales

Las autoridades investigan a alias "Carelo", presunto integrante de Los Mexicanos, quien intenta fortalecer la estructura criminal bajo el mando de "Negro Marín".

Conductores denunciaron que les pagan hasta a cuatro bandas extorsivas
Conductores denunciaron que les pagan hasta a cuatro bandas extorsivas | Composición LR | Francisco Erazo
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La ola de extorsiones contra el transporte público en Lima Norte continúa cobrando víctimas. En menos de 10 días, dos buses de la empresa Translima fueron atacados por delincuentes armados, en hechos que han vuelto a encender las alarmas sobre la inseguridad que enfrentan a diario conductores y pasajeros.

Según informó el general PNP Víctor Revoredo, las investigaciones apuntan a que detrás de estos atentados estaría un sujeto conocido como alias 'Carelo', presunto integrante remanente de la organización criminal Los Mexicanos.

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De acuerdo con información de inteligencia policial, este delincuente actuaría bajo las órdenes de Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín', quien estaría intentando reorganizar y fortalecer la estructura criminal de dicha banda.

“Por inteligencia se conoce que es un remanente de la banda Los Mexicanos, que opera por órdenes de alias Negro Marín, quien busca restaurar o recomponer su línea criminal”, señaló Revoredo.

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Chóferes denuncian cobros extorsivos de hasta cuatro organizaciones criminales

La situación para los trabajadores de Translima sería aún más compleja. Conductores de la empresa aseguraron que no solo enfrentan amenazas de una organización criminal, sino de al menos cuatro grupos dedicados al cobro de cupos en las rutas de Lima Norte.

Según los testimonios recogidos, las bandas identificadas como Los Centauros, El Tren de Aragua, Los Papis y Los Norteños exigen pagos diarios de entre S/15 y S/60 para permitirles operar sin ser atacados.

Los transportistas denuncian que, pese a los constantes pagos, continúan siendo blanco de amenazas, atentados y ataques armados.

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Falta de resguardo policial en rutas de riesgo

Tras los recientes atentados, los conductores también cuestionaron la ausencia de patrullaje policial durante los recorridos de las unidades afectadas.

Al respecto, Revoredo explicó que actualmente los esfuerzos operativos se concentran en la Panamericana Norte debido a los ataques registrados contra buses interprovinciales, entre ellos los de la empresa Zbuss.

“Hemos permanecido en la línea de investigación criminal en toda la Panamericana Norte ante los últimos hechos ocurridos a Zbuss”, indicó.

El oficial agregó que las investigaciones también contemplan la posible participación de empresas informales de transporte, las cuales estarían involucradas en una disputa por el control de rutas en Lima Norte.

“Ya se tiene el diagnóstico situacional y, a su manera, tratan de competir con la formalidad”, manifestó.

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Revoredo pide al Poder Judicial evitar liberación de detenidos

Durante sus declaraciones, el general Revoredo también lanzó una crítica al sistema de justicia y pidió que los delincuentes capturados no recuperen rápidamente su libertad.

“La Policía Nacional está capturando. A veces, aisladamente, hay estrategias jurídicas de unos operadores que los ponen en libertad”, expresó.

El pronunciamiento se produce en medio de una creciente preocupación por los ataques contra empresas de transporte público en Lima y Callao, donde la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para conductores y empresarios del sector.

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