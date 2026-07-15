El COER Áncash reporta la desaparición de tres montañistas peruanos en el Parque Nacional Huascarán, entre el Campo 2 y el Campo 1, a 6.000 metros de altitud. | composición LR

El COER Áncash reporta la desaparición de tres montañistas peruanos en el Parque Nacional Huascarán, entre el Campo 2 y el Campo 1, a 6.000 metros de altitud. | composición LR

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El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash informó sobre la presunta desaparición de tres montañistas peruanos en el Parque Nacional Huascarán. El hecho se habría registrado en el tramo comprendido entre el Campo 2 y el Campo 1 del nevado Huascarán, a una altitud aproximada de 6.000 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con el reporte preliminar, un grupo de aproximadamente 20 personas se desplaza hacia la zona para realizar las labores de búsqueda y rescate de los deportistas.

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Rescatistas y autoridades coordinan acciones

El COER Áncash indicó que mantiene coordinación permanente con la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional, la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) y la Red de Salud Huaylas Norte, además de otras instituciones competentes.

La entidad precisó que el objetivo es fortalecer las acciones de búsqueda y realizar un seguimiento continuo de la emergencia mientras se obtiene mayor información sobre el paradero de los montañistas.

Piden helicóptero ante emergencia

La pareja de uno de ellos solicitó con urgencia un helicóptero para agilizar las labores de rescate e informó que permanecen desaparecidos desde el 14 de julio.

Asimismo, el COER señaló que continúa monitoreando el caso para esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar el nivel de riesgo asociado a esta emergencia.