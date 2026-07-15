Triple crimen en Chimbote: asesinan a abuela, madre y adolescente de 13 años durante ataque armado

Las autoridades investigan el asesinato de tres mujeres de una familia en Coishco, Chimbote, perpetrado por sujetos armados durante una celebración. Las víctimas son una abuela, su hija y una nieta. | composición LR

Las autoridades investigan el asesinato de tres mujeres de una familia en Coishco, Chimbote, perpetrado por sujetos armados durante una celebración. Las víctimas son una abuela, su hija y una nieta. | composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las autoridades investigan el asesinato de tres mujeres de una misma familia ocurrido en el distrito de Coishco, en Chimbote (Áncash), donde sujetos armados ingresaron a una vivienda durante una celebración familiar y dispararon contra las víctimas. Las fallecidas son una mujer mayor, su hija y su nieta de 13 años.

El ataque ocurrió la noche del lunes y los agresores huyeron en motocicleta tras perpetrar el crimen. La Policía Nacional capturó a dos presuntos implicados y continúa con las diligencias para esclarecer el móvil del ataque.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Móvil del crimen en Áncash

Medios locales señalan que una de las hipótesis que maneja la investigación es un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente las causas del crimen.

Las víctimas fueron identificadas como Juana René Sánchez Huamanchumo, de 50 años; su hija Rosa Angélica Tapia Sánchez, de 33; y su nieta E.R.T., de 13 años.

Rosa fue trasladada de emergencia al Hospital La Caleta, pero falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas. Su hija murió poco después como consecuencia de los impactos de bala, mientras que Juana también perdió la vida tras el ataque.

PUEDES VER: Senamhi activa alerta roja por 61 horas debido al alza de temperatura en Lima y otras regiones desde mañana

Defensoría exige investigación

La Defensoría del Pueblo calificó el hecho como un 'grave acto de violencia' y exhortó a la Policía y al Ministerio Público a realizar una investigación 'célere, objetiva y exhaustiva' que permita identificar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas y sus familiares.

El caso ha generado conmoción en Chimbote y vuelve a poner en debate el incremento de hechos violentos vinculados al sicariato y al crimen organizado en distintas regiones del país.