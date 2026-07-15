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Sociedad

Triple crimen en Chimbote: asesinan a abuela, madre y adolescente de 13 años durante ataque armado

Sujetos armados atacaron durante una celebración familiar. Dos sospechosos han sido capturados, mientras la Policía busca esclarecer el móvil del crimen.

Las autoridades investigan el asesinato de tres mujeres de una familia en Coishco, Chimbote, perpetrado por sujetos armados durante una celebración. Las víctimas son una abuela, su hija y una nieta.
Las autoridades investigan el asesinato de tres mujeres de una familia en Coishco, Chimbote, perpetrado por sujetos armados durante una celebración. Las víctimas son una abuela, su hija y una nieta. | composición LR
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Las autoridades investigan el asesinato de tres mujeres de una misma familia ocurrido en el distrito de Coishco, en Chimbote (Áncash), donde sujetos armados ingresaron a una vivienda durante una celebración familiar y dispararon contra las víctimas. Las fallecidas son una mujer mayor, su hija y su nieta de 13 años.

El ataque ocurrió la noche del lunes y los agresores huyeron en motocicleta tras perpetrar el crimen. La Policía Nacional capturó a dos presuntos implicados y continúa con las diligencias para esclarecer el móvil del ataque.

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Móvil del crimen en Áncash

Medios locales señalan que una de las hipótesis que maneja la investigación es un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente las causas del crimen.

Las víctimas fueron identificadas como Juana René Sánchez Huamanchumo, de 50 años; su hija Rosa Angélica Tapia Sánchez, de 33; y su nieta E.R.T., de 13 años.

Rosa fue trasladada de emergencia al Hospital La Caleta, pero falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas. Su hija murió poco después como consecuencia de los impactos de bala, mientras que Juana también perdió la vida tras el ataque.

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Defensoría exige investigación

La Defensoría del Pueblo calificó el hecho como un 'grave acto de violencia' y exhortó a la Policía y al Ministerio Público a realizar una investigación 'célere, objetiva y exhaustiva' que permita identificar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas y sus familiares.

El caso ha generado conmoción en Chimbote y vuelve a poner en debate el incremento de hechos violentos vinculados al sicariato y al crimen organizado en distintas regiones del país.

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