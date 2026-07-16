Gran Parada Militar 2026: así avanzan los trabajos en la av. Brasil para el desfile por Fiestas Patrias

Continúan los trabajos en la av. Brasil por la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 | Foto: Andina / Difusión

Continúan los trabajos en la av. Brasil por la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 | Foto: Andina / Difusión

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Lima ya se alista para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. Desde el 15 de julio, avanzan los trabajos en distintos puntos de la avenida Brasil, principalmente en el distrito de Pueblo Libre, donde se realiza el armado de los estrados y otras estructuras que recibirán a las autoridades, invitados especiales y miles de asistentes durante la ceremonia prevista para el 29 de julio.

Las primeras intervenciones se concentran entre las cuadras 19 y 22, tramo en el que se realiza el montaje de bases metálicas, andamios y plataformas que servirán para instalar las tribunas desde donde el público podrá seguir el tradicional evento. En la cuadra 20, cerca de la intersección con la avenida Francisco Javier Mariátegui, se observa el ensamblaje de las estructuras metálicas que sostendrán los estrados.

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Cierre de vías auxiliares en la av. Brasil

Como parte de estas labores, se dispuso el cierre de las vías auxiliares de la avenida Brasil en ambos sentidos, y los vehículos son desviados hacia la calzada central, que continúa habilitada para el tránsito, aunque con una mayor carga vehicular. La mayor restricción se registra en la calzada auxiliar que va desde Breña hacia Magdalena, donde el tránsito vehicular permanece interrumpido en varios tramos para permitir el desarrollo de los trabajos.

La reducción de espacios para la circulación genera congestión durante las horas de mayor demanda, según reportes de conductores y vecinos de los distritos de Pueblo Libre y Jesús María. Se contempla que la Municipalidad Metropolitana de Lima implemente un plan especial de desvíos vehiculares en los próximos días. En tanto, se recomienda a los conductores optar por rutas alternas como las avenidas La Marina, Universitaria, Sucre, Salaverry, Del Ejército y Alfonso Ugarte para evitar retrasos.

Para el martes 28 y el miércoles 29 de julio, la avenida Brasil permanecerá completamente cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre la plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado, de acuerdo con el tradicional plan operativo. Durante esos días, solo se permitirá el acceso de personal autorizado, las delegaciones participantes y los vehículos de emergencia, mientras que el transporte público y privado será desviado por rutas alternas previamente establecidas.

Trabajos en la av. Brasil por la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026

Restricciones por desfile en Pueblo Libre

En paralelo con esta actividad, la Municipalidad de Pueblo Libre anunció que este viernes 17 de julio se ejecutará el cierre temporal de calles, jirones y avenidas ubicadas alrededor del Parque 3 de Octubre, en la avenida General Manuel I. Vivanco, donde se realizará el Gran Desfile Cívico Patriótico y Pasacalle 2026 del distrito.

La jornada, que contará con la participación de delegaciones educativas, instituciones y organizaciones locales, se realizará en el tramo de dicha avenida que va desde el óvalo de la av. Brasil hasta la av. San Martín. En ese sentido, las restricciones se aplicarán en las vías que conectan con la av. Manuel Cipriano Dulanto, las calles Antonio Polo y Jorge Chávez, y la av. San Martín, para garantizar el desarrollo del evento.

El mapa del cierre de calles que ejecutará Pueblo Libre por desfile cívico

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