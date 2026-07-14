Inicia el cierre de calles de la avenida Brasil por instalación de gradas del Desfile Militar 2026: autos se suben a la berma para evitar el tráfico

Las nuevas gradas permitirán que las autoridades y público en general sigan el desfile del 29 de julio por el aniversario de la Independencia. | Foto: Francisco Erazo/Composición LR

Las nuevas gradas permitirán que las autoridades y público en general sigan el desfile del 29 de julio por el aniversario de la Independencia. | Foto: Francisco Erazo/Composición LR

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Los preparativos para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 ya comenzaron en la avenida Brasil con la instalación de las primeras estructuras destinadas a las tribunas del evento por Fiestas Patrias. Como consecuencia de estos trabajos, uno de los tramos de la vía permanece restringido al tránsito vehicular, generando cambios en la circulación de los conductores.

Las labores se desarrollan en la cuadra 19 de la avenida Brasil, en el cruce con Paseo de los Andes, donde ya se observa el montaje de las estructuras que albergarán al público y a las autoridades durante la ceremonia del próximo 29 de julio. La restricción del paso obliga a los vehículos a utilizar rutas alternas para continuar su recorrido.

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Desvíos vehiculares y tránsito restringido marcan el inicio de los preparativos por Fiestas Patrias

El cierre parcial de la vía fue señalizado con elementos de seguridad para impedir el acceso al área donde se ejecutan los trabajos. Los vehículos que llegan al cruce de la avenida Brasil con Paseo de los Andes deben girar hacia la derecha para evitar ingresar al tramo intervenido.

Esta modificación en la circulación ocasiona una mayor concentración de vehículos en los alrededores, aunque hasta el momento el tránsito avanza sin demoras de consideración. Algunos conductores incluso optan por utilizar la berma para sortear la congestión generada por la restricción temporal de la vía.

Instalan las primeras gradas en la avenida Brasil para el Desfile Cívico Militar 2026

Las estructuras que comenzaron a levantarse corresponden a los estrados desde donde autoridades e invitados seguirán el tradicional desfile por Fiestas Patrias. En este espacio también se ubicará el palco principal destinado a las máximas autoridades del país durante la ceremonia oficial.

Cada año, la Gran Parada y Desfile Cívico Militar reúne a delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, instituciones del Estado y representantes de distintas regiones del país, quienes recorren la avenida Brasil como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la Independencia del Perú. Los trabajos de instalación continuarán en los próximos días para dejar lista la infraestructura antes del 29 de julio.