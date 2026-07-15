Padres del colegio N.° 2048 José Carlos Mariátegui en Comas denuncian al profesor Víctor Gerardo Alama Barrenzuela por presunto abuso sexual a una estudiante de cuarto año. | Foto: composición LR/Difusión

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Tras la reciente denuncia que involucra a un colegio de la cadena Innova Schools, un nuevo caso de presunto abuso sexual en una institución educativa vuelve a generar preocupación. Ahora, padres de familia del colegio N.° 2048 José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de Comas, denunciaron al profesor del curso de Religión, Víctor Gerardo Alama Barrenzuela, por presuntamente haber realizado tocamientos indebidos a una estudiante de cuarto año de secundaria. De acuerdo con lo señalado por los apoderados, el hecho habría ocurrido el 2 de julio, aunque solo en los últimos días se conoció públicamente.

La situación motivó que decenas de familiares se reunieran en los exteriores del colegio para exigir una investigación oportuna y medidas que garanticen la seguridad de los estudiantes. Asimismo, cuestionaron la actuación de la directora del plantel educativo, al considerar que no informó el caso con la rapidez esperada ni comunicó de manera oportuna lo ocurrido. Según indicaron, la denuncia fue presentada el 3 de julio en la comisaría de San Carlos Villa.

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“El profesor tiene más de 25 años en el plantel. Tiene antecedentes de tocamientos indebidos a los niños. Muchos de ellos no han hablado por lo que recién nos hemos enterado de esta situación”, manifestó un padre de familia al programa ‘La calle no calla’.

Padres aseguran que existen antecedentes de denuncias en el colegio

Durante la movilización, una madre de familia recordó que en 2024 también se presentó una denuncia por presunto acoso sexual contra quien entonces ejercía el cargo de subdirector de la institución. Según relató, el proceso no continuó debido a que la familia de la presunta víctima decidió no seguir con el proceso judicial.

Asimismo, se conoció el caso de otro docente de Educación Física del colegio, quien en 2025 fue denunciado por mantener una relación sentimental con una alumna de 17 años de quinto de secundaria. Pese a la gravedad de la acusación, fue absuelto y reincorporado a la institución educativa para continuar con sus labores, situación que también genera rechazo entre los apoderados de los escolares.

“Ahorita la jovencita ya es mayor de edad, pero cuando ocurrió el caso ella era una menor de edad. Ese profesor no tenía por qué ser absuelto y mucho menos regresar a la institución”, señaló una madre.

Defensoría del Pueblo y UGEL informan medidas adoptadas por el caso en colegio de Comas

Representantes de la UGEL acudieron al colegio para informar que el profesor fue separado de la institución mientras continúan las investigaciones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Lima Norte informó que realizó una visita al plantel para verificar la activación de los protocolos de protección, conocer las medidas adoptadas por la dirección y supervisar que el proceso se desarrolle sin revictimizar a la estudiante involucrada.