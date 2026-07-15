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Hombre salió del penal Sarita Colonia y tres días después es baleado frente a su casa en el Callao

Los atacantes, que se trasladaban en motocicleta, dispararon múltiples veces y generaron pánico entre los vecinos, que alertaron a la Policía. La víctima se encuentra grave en el hospital Daniel Alcides Carrión.

La víctima había recuperado su libertad tres días antes de ser atacado
La víctima había recuperado su libertad tres días antes de ser atacado | Composición LR | Difusión
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Un joven de 25 años fue atacado a balazos cuando se encontraba en la puerta de su vivienda, ubicada en la cuadra 3 del jirón Huáscar, en el distrito de La Perla, Callao. La víctima, identificada como Rivaldo Espinoza Goicochea, había recuperado su libertad del penal Sarita Colonia hace apenas tres días, según informaron sus familiares.

El violento ataque generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a efectivos de la comisaría de La Perla. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar, el joven ya había sido trasladado por sus familiares al hospital Daniel Alcides Carrión.

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De acuerdo con el diagnóstico médico, Espinoza Goicochea presenta trauma abdominal y torácico por proyectil de arma de fuego, por lo que permanece internado en el área de Trauma Shock, donde recibe atención especializada.

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Familiares aseguran que atacantes huyeron en motocicleta

Según relataron los familiares de la víctima a la Policía Nacional, el ataque fue perpetrado por sujetos que se desplazaban en ese vehículo. Indicaron que solo escucharon varias detonaciones y, segundos después, el ruido del vehículo en el que los agresores escaparon.

La Policía no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del atentado e inició las investigaciones para determinar si el hecho estaría relacionado con antecedentes o posibles ajustes de cuentas.

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Hallan 11 casquillos de bala en la escena

Como parte de las diligencias, los peritos y agentes policiales realizaron la inspección de la zona y encontraron 11 casquillos de bala, los cuales fueron recogidos para ser sometidos a peritajes balísticos.

Las evidencias serán clave para identificar el arma utilizada y contribuir con la ubicación de los responsables del ataque. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad cercanas que permitan reconstruir la ruta de escape de los sicarios.

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