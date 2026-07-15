Argentina vs Inglaterra EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra juegan por el pase a la final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Argentina e Inglaterra juegan por el pase a la final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Argentina vs Inglaterra EN VIVO juegan HOY miércoles 15 de julio, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El vigente campeón, Argentina, se verá las caras ante la selección de Inglaterra, en uno de los partidos más esperados del torneo. La ‘albiceleste’ llega a este encuentro luego de derrotar por 3-1 a Suiza en los cuartos de final. Por su parte, Inglaterra hizo lo propio y venció 2-1 a Noruega en un duelo que también se definió en la prórroga.

¿A qué hora se juega Argentina vs Inglaterra HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina e Inglaterra se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal América TV para territorio peruano y en DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra online gratis?

Si deseas ver Argentina vs Inglaterra online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de Argentina vs Inglaterra: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Argentina : E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.

: E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez. Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon y Kane.

Argentina vs Inglaterra: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de Inglaterra para este encuentro.