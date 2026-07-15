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Keiko Fujimori: entrega de credenciales a la plancha presidencial electa se cruza con movilizaciones a favor de Pedro Castillo

Roberto Sánchez convocó una marcha nacional para exigir la libertad del expresidente, luego de que un grupo de trabajo de la ONU calificara como arbitraria su detención. La protesta se realizará horas después del acto en el Gran Teatro Nacional.

Keiko Fujimori recibirá sus credenciales como presidenta electa, mientras que Sánchez liderará movilizaciones a favor de Pedro Castillo. Foto: composición LR
Keiko Fujimori recibirá sus credenciales como presidenta electa, mientras que Sánchez liderará movilizaciones a favor de Pedro Castillo. Foto: composición LR
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrega hoy las credenciales de presidenta electa a Keiko Fujimori, junto a sus vicepresidentes Luis Galarreta y Miguel Torres. La ceremonia se realiza en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, desde las 11:30 a. m. Esa misma tarde, a partir de las 4:00 p. m., distintos colectivos marchan en Lima y otras regiones para pedir la excarcelación de Pedro Castillo. Las dos actividades no comparten horario, pero sí una misma fecha simbólica para el proceso de transición.

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La movilización fue convocada por Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú. Su exigencia es una sola: la liberación inmediata de Castillo, recluido en el penal de Barbadillo. Sánchez también reclama justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023, a las que denomina "los mártires del sur".

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La convocatoria llegó días después de un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Ese organismo calificó como arbitrario el arresto de Castillo y recomendó su salida inmediata de prisión. También pidió reconocerle una indemnización. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que el documento solo contiene opiniones, sin valor legal dentro del país.

El presidente José María Balcázar se refirió al tema en una entrevista radial. Dijo que el informe de la ONU podría modificar el escenario jurídico para evaluar un nuevo indulto a favor de Castillo. Precisó, además, que espera un pedido de gracia presidencial "fundamentado", ya que el anterior fue rechazado por falta de pruebas. Balcázar entregará el mando a Fujimori el próximo 28 de julio, en el Congreso, por Fiestas Patrias.

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La ceremonia de credenciales cierra el proceso electoral que llevó a Fuerza Popular al poder. Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida para la Presidencia del Perú, tras vencer a Roberto Sánchez en segunda vuelta. Desde su proclamación, el 3 de julio, la mandataria electa sostiene reuniones con políticos y autoridades. Trabaja, además, en la conformación de su primer gabinete ministerial.

Sánchez insistió en que la marcha se desarrollará sin violencia. "Democráticamente, pacíficamente, haciendo uso al derecho constitucional del libre tránsito, nos vamos a movilizar", declaró el dirigente. Hasta el cierre de esta nota, no precisó la ruta exacta de la protesta. Fujimori y su entorno tampoco se pronunciaron sobre la marcha.

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