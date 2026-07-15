Noches de hasta 21 °C en invierno: Lima y Callao completan 70 días de calor inusual, explica Senamhi

Lima y Callao registran 70 noches consecutivas de calor, con temperaturas nocturnas superiores a lo habitual, según el Senamhi. | Foto: composición LR/Difusión

Lima y Callao registran 70 noches consecutivas de calor, con temperaturas nocturnas superiores a lo habitual, según el Senamhi. | Foto: composición LR/Difusión

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Lima y Callao atraviesan un episodio de calor nocturno que ya alcanza las 70 noches consecutivas, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Desde el 6 de mayo, distintas zonas de la capital registran temperaturas superiores a los valores habituales para el invierno debido a las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño Costero.

La entidad meteorológica informó que las anomalías térmicas durante la noche llegan hasta los 5 y seis °C por encima de lo normal. Este comportamiento se presenta en toda la capital, aunque el Callao concentra los registros más elevados, mientras que otros distritos de Lima también mantienen una secuencia prolongada de noches cálidas.

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¿Por qué Lima y Callao registran 70 noches consecutivas con temperaturas por encima de lo normal?

La especialista en predicción climática del Senamhi, Lourdes Menis, explicó que este evento está relacionado con la presencia del Fenómeno El Niño Costero, el cual mantiene una mayor influencia sobre el norte del país, pero también modifica las condiciones atmosféricas de la costa central. Como resultado, las temperaturas mínimas permanecen por encima de los rangos esperados para esta temporada.

Según la experta, aunque desde mayo se presentaron episodios breves de calor nocturno, el actual se convirtió en el más prolongado. En Lima centro, la estación de Jesús María acumula 64 noches consecutivas con temperaturas entre 18 °C y 20.6 °C, cuando el promedio para julio es de 15.4 °C. En tanto, La Molina también registra valores superiores a los habituales para el invierno, con mínimas de entre 16.4 °C y 19.2 °C.

Las anomalías térmicas alcanzan hasta 6 grados sobre lo habitual, siendo Callao la zona con más noches cálidas.

Callao lidera las noches más cálidas del invierno por efecto del Fenómeno El Niño Costero

El Callao continúa siendo la zona con las temperaturas nocturnas más elevadas. La estación meteorológica ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez reporta valores de entre 20 °C y 21.6 °C durante la noche, cuando lo normal para julio es alrededor de 16 °C. Además, desde el 28 de junio todas las noches registradas en esa provincia han sido catalogadas como extremadamente cálidas.

Menis recordó que durante el episodio de El Niño de 2023 el Callao alcanzó 142 noches cálidas consecutivas. Sin embargo, precisó que el evento actual comenzó casi un mes antes, por lo que las temperaturas elevadas aparecieron de manera anticipada. La especialista explicó que la cercanía al mar favorece este comportamiento, ya que el océano almacena calor durante el día y lo libera lentamente en la noche, mientras que en sectores alejados del litoral las temperaturas diurnas suelen ser más altas por recibir una mayor radiación solar.