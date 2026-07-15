Balacera en cancha de fulbito de San Miguel: pelea habría iniciado por una tarjeta roja en pichanga
El local fue clausurado por presuntamente operar sin autorización tras el enfrentamiento entre presuntos barristas.
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Momentos de pánico se vivieron la noche del martes 14 de julio en una cancha deportiva ubicada en el cruce de la calle Coronel José Inclán y el jirón Libertad, en el distrito limeño de San Miguel, luego de que una discusión durante un partido de fulbito terminara en una balacera. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que no se registraron heridos ni detenidos.
Según los primeros testimonios recogidos en la zona, el enfrentamiento se habría originado cuando el árbitro mostró una tarjeta roja durante el encuentro. La decisión habría provocado la reacción de algunos participantes y, posteriormente, la llegada de presuntos barristas de un equipo de fútbol cercano, quienes habrían realizado varios disparos.
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Zona de San Miguel estaría tomada por la delincuencia
Agentes de la PNP acudieron al lugar tras recibir la alerta y hallaron al menos ocho casquillos de bala, los cuales fueron recogidos como parte de las diligencias para identificar a los responsables del ataque. La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las pericias correspondientes.
Vecinos del sector señalaron que este tipo de hechos de violencia no sería aislado y denunciaron que en los últimos meses ya se habían registrado otros episodios similares en los alrededores. Por ello, solicitaron a la Municipalidad de San Miguel reforzar el patrullaje conjunto entre serenazgo y la Policía para mejorar la seguridad.
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Clausuran local deportivo tras balacera
Tras lo ocurrido, personal de la comuna clausuró el establecimiento donde funciona la cancha deportiva debido a que presuntamente no contaba con la autorización municipal para desarrollar este tipo de actividades.
La Policía continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.