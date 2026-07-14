Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026: "Hay una enorme decepción"

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El sueño de Francia de conquistar el Mundial 2026 llegó a su fin tras caer 2-0 frente a España en las semifinales. Al término del encuentro, Kylian Mbappé conversó con los medios, mostró una evidente decepción y realizó una sincera autocrítica sobre el rendimiento de los 'Bleus'. El capitán del equipo reconoció que la derrota dejó un duro golpe por no haber logrado el objetivo de llegar a una nueva final mundialista.

'Kiki' reflejó la frustración de un grupo que llegaba como uno de los grandes candidatos al título, pero que no logró imponer sus condiciones ante España. “Hay una enorme decepción; no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección”, expresó para M6.

Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026

El atacante de 27 años admitió que la selección de Francia estuvo lejos de su mejor versión y que el equipo nunca encontró respuestas para contrarrestar el dominio de España. "No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas", enfatizó el delantero del Real Madrid.

De igual forma, destacó que España fue superior en el desarrollo del compromiso y aseguró que su selección deberá analizar la derrota con miras a los nuevos retos en el futuro. "España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo", indicó Mbappé.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se jugará el próximo 19 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el MetLife Stadium. España espera al ganador de la llave entre Inglaterra y Argentina.