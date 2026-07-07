El presunto sicario fue detenido tras un operativo durante la tarde del 6 de julio | Composición LR

El presunto sicario fue detenido tras un operativo durante la tarde del 6 de julio | Composición LR

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un presunto integrante de la banda criminal Cobos del Norte, señalado como el presunto autor del asesinato de un joven de 19 años ocurrido en el distrito de Comas. Durante la intervención, los agentes le incautaron un revólver abastecido, un mensaje extorsivo y un teléfono celular.

El operativo se realizó la tarde del 6 de julio en la intersección de las avenidas Chimpu Ocllo y Universitaria, como parte de las acciones del Plan de Seguridad Ciudadana 2026-2028. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y personal de la Base Norte.

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El detenido fue identificado como Joneider Javier Miranda Herrera, de 21 años, conocido con el alias de Nero. De acuerdo con la información policial, era buscado tras ser sindicado como el presunto responsable del ataque armado ocurrido el 5 de julio en el sector de Collique, donde perdió la vida David Eduardo Ramírez Quiroz, de 19 años.

Seguimiento permitió ubicar al sospechoso

Según el reporte policial, las pesquisas se iniciaron luego de que la PNP tomara conocimiento del homicidio mediante información de fuente abierta. Las diligencias permitieron establecer que el presunto implicado se desplazaría por la avenida Chimpu Ocllo, por lo que se organizó un operativo para intervenirlo.

Durante el registro personal, los agentes hallaron un revólver marca Lawman abastecido con cuatro municiones y un casquillo percutido, arma que, de acuerdo con las primeras hipótesis del caso, habría sido utilizada en el ataque que acabó con la vida del joven de 19 años.

Además, los efectivos incautaron un mensaje extorsivo y un teléfono celular marca Redmi de color azul, elementos que serán sometidos a pericias como parte de las investigaciones para determinar su presunta vinculación con otros hechos delictivos.

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Continúan las investigaciones

Tras su captura, Miranda Herrera fue trasladado a la sede policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley. La Policía busca establecer si el detenido participó en otros actos criminales y confirmar su presunta pertenencia a la organización delictiva Cobos del Norte.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan bajo la conducción del Ministerio Público para esclarecer el homicidio ocurrido en Collique y determinar las responsabilidades penales del intervenido. Cabe precisar que, conforme al principio de presunción de inocencia, la responsabilidad del detenido deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes.

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