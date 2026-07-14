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Keiko Fujimori recibirá su credencial de presidenta este 15 de julio en el Gran Teatro Nacional

Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta, miembros de la plancha presidencial fujimorista, también recibirán sus credenciales como vicepresidentes.

Keiko Fujimori será proclamada oficialmente como presidenta del Perú | Foto: difusión.
Keiko Fujimori será proclamada oficialmente como presidenta del Perú | Foto: difusión.
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Keiko Fujimori, presidenta electa en los últimos comicios, recibirá su credencial de mandataria por el periodo 2026-2031 este miércoles 15 de julio en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja. La entrega estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se espera que la ceremonia inicie a las 11.30 a. m.

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No solo Fujimori recibirá sus credenciales correspondientes. Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta, miembros de la plancha presidencial fujimorista, también recibirán sus credenciales como vicepresidentes.

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El acto iniciará con la instalación de una Mesa de Honor presidida por el presidente del JNE, Roberto Burneo. Además, contarán con la presencia de los otros miembros del pleno de este jurado electoral: Marta Mach, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Después se cantará el Himno Nacional y, a continuación, se leerá la resolución de proclamación, documento que respalda legalmente la entrega de credenciales y que oficializa la fórmula ganadora en la elección de presidente y vicepresidentes de la República.

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