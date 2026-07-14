¿Qué está pasando a 20 metros bajo el río Rímac? La colosal megaobra del Metro de Lima que nos pone al nivel de París y Nueva York

La tuneladora Micaela avanza bajo el río Rímac, marcando un hito en la construcción del primer metro subterráneo del Perú, parte de la Línea 4 de Lima y Callao. | Foto: Andina/Composición LR

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La construcción del primer metro subterráneo del Perú alcanzó un nuevo avance con el paso de la tuneladora Micaela bajo el cauce del río Rímac. La obra forma parte del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, donde la maquinaria excava el túnel que conectará las estaciones Quilca y Morales Duárez, en la provincia constitucional del Callao.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que la perforación ya se desarrolla a unos 20 metros de profundidad bajo el emblemático río. Este hito de ingeniería incorpora a Lima al grupo de ciudades cuyas líneas de metro atraviesan por debajo de sus principales ríos mediante infraestructura subterránea.

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Tuneladora Micaela avanza bajo el río Rímac y acelera las obras del ramal de la Línea 4

La tuneladora Micaela mantiene un ritmo promedio de excavación de 16 metros por día mientras construye el túnel del ramal de la Línea 4, el cual se integrará con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Según la concesionaria, en el tramo entre las estaciones Quilca y Morales Duárez ya se han ejecutado 570 metros de túnel, de los cuales aproximadamente 75 metros corresponden al sector ubicado bajo el río Rímac.

Como parte de estos trabajos, también se instalaron 330 anillos estructurales, conformados por 2,310 dovelas de concreto, elementos que brindan estabilidad y seguridad a la infraestructura. Si se mantiene el avance previsto, la tuneladora concluirá el cruce del río durante esta semana y posteriormente continuará su recorrido hasta la estación Morales Duárez, donde se estima que llegará hacia la quincena de agosto.

Así será la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 que unirán Ate y el Callao en 45 minutos

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 conformarán el primer sistema de metro completamente subterráneo del país. En conjunto, ambas infraestructuras sumarán 35 kilómetros de recorrido y un total de 35 estaciones, de las cuales 27 pertenecerán a la Línea 2 y ocho al ramal de la Línea 4.

El proyecto permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado entre Ate y el Callao, con un recorrido estimado de 45 minutos frente a las más de dos horas que actualmente puede tomar el mismo trayecto mediante el transporte convencional. La tuneladora responsable de esta etapa de la obra fue denominada "Micaela" en homenaje a Micaela Bastidas, una de las principales figuras de la historia del Perú.