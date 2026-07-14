Pétain y Vichy encarnan la deshonra de Francia, por Diego Garcia-Sayán



En la semana del Día Nacional de Francia, vuelve a la memoria un episodio ocurrido hace dos años en la embajada francesa en Lima. El canciller de aquel entonces elogió públicamente el heroísmo del mariscal Philippe Pétain y del régimen de Vichy, gobierno títere de los nazis en la Francia ocupada entre 1940 y 1944.

Vichy nació de la derrota militar de 1940 y de una revancha ideológica. Pétain se presentó como salvador y obtuvo plenos poderes en julio de aquel año. La Asamblea liquidó así la Tercera República y la reemplazó por el Estado francés, que persiguió opositores y censuró la prensa.

Vichy conservó instituciones y policía propias, y las puso al servicio de la colaboración con Alemania. El apretón de manos entre Pétain y Hitler, en octubre de 1940, simbolizó esa alianza. La producción francesa sirvió al Reich, mientras la policía francesa reprimió a resistentes y judíos por decisión propia.

El primer Estatuto de los Judíos, de octubre de 1940, fue iniciativa francesa. Excluyó a los judíos de la función pública y numerosas profesiones. La redada del Velódromo de Invierno, en julio de 1942, mostró esa colaboración. Policías franceses arrestaron a más de 13.000 judíos, entre ellos miles de niños, deportados hacia Auschwitz.

Frente a esa Francia oficial resistió otra Francia. El llamado de Charles de Gaulle desde Londres, en junio de 1940, sostuvo que la lucha continuaba. Jean Moulin, torturado por la Gestapo, murió sin traicionar a sus compañeros.

La Liberación de 1944 trajo juicios y condenas. Pétain fue sentenciado a muerte por traición, pena luego conmutada. Jacques Chirac reconoció en 1995 la responsabilidad del Estado francés en la deportación de judíos, reafirmada por Macron en 2017.

Vichy demuestra que la legalidad formal sirve al crimen cuando se destruyen la democracia y la independencia institucional. Pétain simboliza la claudicación política. La Francia que honra hoy su historia es la que resistió y combatió por la libertad.



