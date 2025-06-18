Factoring: ¿Qué es y cómo funciona?

Explora los requisitos y conoce más sobre esta opción financiera con Prestamype.

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Los largos plazos de pago pueden afectar seriamente la liquidez de muchas empresas, limitando su capacidad de operar y crecer. En este contexto, el factoring surge como una solución eficiente: permite adelantar el cobro de facturas por cobrar y acceder a capital inmediato, sin endeudarse. Así, las empresas aseguran el flujo de caja necesario para seguir funcionando con normalidad y aprovechar nuevas oportunidades.

¿Qué es el factoring y cómo funciona?

El factoring es un mecanismo financiero que te permite adelantar el dinero de tus facturas por cobrar. ¿Cómo? Cediendo estas facturas a una entidad especializada —conocida como “factor”— que te anticipa entre el 90% y 95% del monto total, sin tener que esperar 30, 60 o hasta 90 días para que tus clientes paguen. Además del adelanto, muchas de estas entidades se encargan de la gestión del cobro, lo que reduce tu carga operativa.

Factoring Prestamype: confianza y solidez

Una de las opciones más confiables en este rubro es Factoring Prestamype, empresa inscrita formalmente en CAVALI y reconocida en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General”, según el Oficio SBS N.º 19585-2020.

En 2024, Prestamype logró consolidarse como un actor clave en el mercado nacional, alcanzando el sexto lugar en volumen de facturas negociadas, con un total aproximado de S/ 323 millones y una participación del 3%, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Producción. Este crecimiento sostenido se dio entre abril y diciembre, periodo en el que la Fintech ascendió del décimo al sexto puesto en el ranking nacional.

Beneficios del factoring de Prestamype

Liquidez inmediata: Puedes obtener el dinero en caja en solo 48 horas desde la conformidad de tu cliente.

Puedes obtener el dinero en caja en solo 48 horas desde la conformidad de tu cliente. Tasas competitivas: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa. No genera deudas : Al ceder un activo, no se genera ningún tipo de deuda. Además, la evaluación recae en tu cliente, no en tu empresa.

: Al ceder un activo, no se genera ningún tipo de deuda. Además, la evaluación recae en tu cliente, no en tu empresa. Proceso 100% digital y seguro: Puedes adelantar el cobro de tus facturas sin desplazarte.

Conoce más sobre los beneficios de hacer factoring con Prestamype, AQUÍ.

Requisitos para hacer factoring

Para poder realizar factoring con Prestamype, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una empresa con RUC 20 (Persona Jurídica) o RUC 10 (Persona Natural).

Reporte tributario (no mayor a 15 días).

Copia de DNI de los representantes legales.

Facturas electrónicas (en archivo XML).

Vigencia de poder no mayor a 90 días (aplica solo para personas jurídicas con RUC 20).

En Factoring Prestamype puedes realizar una simulación gratuita y en solo 1 minuto conocer el monto que recibirías de forma inmediata.

Haz la prueba ahora y toma decisiones con información clara. Simula aquí.

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