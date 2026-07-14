Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido del tenista peruano por el ATP 250 de Gstaad

Ignacio Buse afronta su mejor temporada como profesional en el circuito ATP. Foto: composición LR/AFP

Ignacio Buse afronta su mejor temporada como profesional en el circuito ATP. Foto: composición LR/AFP

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Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO HOY | El tenista peruano y el griego juegan por la primera ronda del ATP 250 de Gstaad aproximadamente a las 8.20 a. m. (hora peruana). La transmisión del partido estará a cargo de la plataforma Disney Plus. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes

La primera raqueta nacional se presenta en suelo suizo luego de su participación en Wimbledon, donde alcanzó la segunda ronda. Ambos tenistas volverán a verse las caras después de algunas semanas: el popular ‘Nacho’ se impuso 2-0 (7-6 y 6-3) en la primera ronda del ATP 250 de Mallorca.

Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas: punto a punto

Set 1 Set 2 Set 3 Total Ignacio Buse - - - - Stefanos Tsitsipas - - - -

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas por el ATP 250 de Gstaad?

El partido del tenista peruano contra el número 68 del mundo empezará alrededor de las 8.20 a. m. (hora peruana).

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas por el ATP 250 de Gstaad?

Los partidos del ATP 250 de Gstaad serán transmitidos en vivo a través de Disney Plus Premium para toda Latinoamérica. Asimismo, otra opción para seguir los duelos es Tennis TV.

En caso de que no puedas acceder a estas opciones, La República Deportes te ofrece la cobertura online gratis del partido de la primera raqueta nacional.

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Pronósticos para Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Stefanos Tsitsipas sobre Ignacio Buse.