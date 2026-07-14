HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ahora: Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO por el ATP 250 de Gstaad
Ahora: Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO por el ATP 250 de Gstaad     Ahora: Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO por el ATP 250 de Gstaad     Ahora: Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO por el ATP 250 de Gstaad     
EN VIVO

Keiko se alinea con Estados Unidos | ¿Carlos Espá será canciller? y Ernesto Zunini en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Bono de S/ 500 para alquilar casa: conoce quiénes recibirán este subsidio del Ministerio de Vivienda ese 2026

Los hogares afectados pueden consultar la lista de beneficiarios en las oficinas digitales del ministerio y en locales municipales, y así garantizar un acceso adecuado a la ayuda.

Los interesados pueden consultar la lista de beneficiarios a través de las sedes digitales del ministerio, Fondo Mivivienda y locales municipales.
Los interesados pueden consultar la lista de beneficiarios a través de las sedes digitales del ministerio, Fondo Mivivienda y locales municipales. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una nueva entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), destinado a familias cuyas viviendas quedaron gravemente afectadas por las lluvias intensas. En esta convocatoria se distribuirán 120 subsidios en los departamentos de Áncash, Apurímac, Pasco y Piura.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 261-2026-Vivienda, publicada en el diario oficial El Peruano. El apoyo económico consiste en un subsidio mensual de S/500 que permitirá a los beneficiarios alquilar una vivienda segura con servicios básicos por un periodo de hasta dos años mientras se desarrolla su proceso de reubicación.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

lr.pe

¿Quiénes accederán al bono de arrendamiento de S/500 del Ministerio de Vivienda?

Los 120 bonos están dirigidos a familias damnificadas cuyas viviendas sufrieron daños severos debido a las lluvias intensas registradas en distintas zonas del país. En esta vigésima segunda convocatoria del año fueron incluidos hogares ubicados en los departamentos de Áncash, Apurímac, Pasco y Piura.

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias constituye un mecanismo de apoyo temporal implementado por el Ministerio de Vivienda para atender a la población afectada por desastres. El subsidio mensual busca facilitar el acceso a un inmueble en condiciones adecuadas mientras las familias permanecen en una situación de emergencia.

PUEDES VER: Lima registra su mayor anomalía térmica en casi tres décadas: temperaturas superaron en 6 °C lo habitual

lr.pe

Cómo funciona el Bono de Arrendamiento para Emergencias y dónde consultar la lista de beneficiarios

El beneficio económico asciende a S/500 mensuales y se entrega a través de las oficinas del Banco de la Nación. El objetivo es que las familias puedan cubrir el costo del alquiler de una vivienda que cuente con los servicios básicos durante un plazo máximo de dos años.

El Ministerio de Vivienda informó que la relación de potenciales beneficiarios puede consultarse en las sedes digitales del ministerio y del Fondo Mivivienda, así como en los locales municipales de los distritos comprendidos en esta convocatoria. Además, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo será la encargada de verificar el cumplimiento de la resolución y realizar el seguimiento del proceso conforme a la Ley N.° 31526 y su reglamento.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
BAE 2026: Ministerio de Vivienda entrega bonos de alquiler a 170 familias damnificadas

BAE 2026: Ministerio de Vivienda entrega bonos de alquiler a 170 familias damnificadas

LEER MÁS
BAE: Ministerio de Vivienda convocó 448 familias para que accedan a bonos para emergencia

BAE: Ministerio de Vivienda convocó 448 familias para que accedan a bonos para emergencia

LEER MÁS
Gobierno hace oficial nueva entrega de bonos de S/500 para este 2025: beneficiará a afectados por lluvias en 11 regiones del Perú

Gobierno hace oficial nueva entrega de bonos de S/500 para este 2025: beneficiará a afectados por lluvias en 11 regiones del Perú

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Línea 1 del Metro de Lima reporta demoras en su servicio y emite comunicado a pasajeros

Línea 1 del Metro de Lima reporta demoras en su servicio y emite comunicado a pasajeros

LEER MÁS
¡Alerta! Senasa declara emergencia sanitaria en todo el país por influenza aviar en aves de corral y dispone prohibiciones

¡Alerta! Senasa declara emergencia sanitaria en todo el país por influenza aviar en aves de corral y dispone prohibiciones

LEER MÁS
UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

LEER MÁS
Hazaña escolar: 30 alumnos de un colegio de El Agustino ingresan a la Universidad Agraria y logran primeros puestos

Hazaña escolar: 30 alumnos de un colegio de El Agustino ingresan a la Universidad Agraria y logran primeros puestos

LEER MÁS
Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

LEER MÁS
"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025