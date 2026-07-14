Bono de S/ 500 para alquilar casa: conoce quiénes recibirán este subsidio del Ministerio de Vivienda ese 2026

Los interesados pueden consultar la lista de beneficiarios a través de las sedes digitales del ministerio, Fondo Mivivienda y locales municipales. | Foto: Andina/Composición LR

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una nueva entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), destinado a familias cuyas viviendas quedaron gravemente afectadas por las lluvias intensas. En esta convocatoria se distribuirán 120 subsidios en los departamentos de Áncash, Apurímac, Pasco y Piura.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 261-2026-Vivienda, publicada en el diario oficial El Peruano. El apoyo económico consiste en un subsidio mensual de S/500 que permitirá a los beneficiarios alquilar una vivienda segura con servicios básicos por un periodo de hasta dos años mientras se desarrolla su proceso de reubicación.

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¿Quiénes accederán al bono de arrendamiento de S/500 del Ministerio de Vivienda?

Los 120 bonos están dirigidos a familias damnificadas cuyas viviendas sufrieron daños severos debido a las lluvias intensas registradas en distintas zonas del país. En esta vigésima segunda convocatoria del año fueron incluidos hogares ubicados en los departamentos de Áncash, Apurímac, Pasco y Piura.

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias constituye un mecanismo de apoyo temporal implementado por el Ministerio de Vivienda para atender a la población afectada por desastres. El subsidio mensual busca facilitar el acceso a un inmueble en condiciones adecuadas mientras las familias permanecen en una situación de emergencia.

Cómo funciona el Bono de Arrendamiento para Emergencias y dónde consultar la lista de beneficiarios

El beneficio económico asciende a S/500 mensuales y se entrega a través de las oficinas del Banco de la Nación. El objetivo es que las familias puedan cubrir el costo del alquiler de una vivienda que cuente con los servicios básicos durante un plazo máximo de dos años.

El Ministerio de Vivienda informó que la relación de potenciales beneficiarios puede consultarse en las sedes digitales del ministerio y del Fondo Mivivienda, así como en los locales municipales de los distritos comprendidos en esta convocatoria. Además, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo será la encargada de verificar el cumplimiento de la resolución y realizar el seguimiento del proceso conforme a la Ley N.° 31526 y su reglamento.