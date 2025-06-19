AFP: Si tengo S/100 soles, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

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Con el posible retiro de fondos de las AFP nuevamente sobre la mesa, miles de peruanos evalúan qué hacer con ese dinero. Más allá de gastarlo o dejarlo en una cuenta bancaria con bajo rendimiento, una alternativa que viene ganando terreno es la inversión en factoring, una alternativa que no sólo es accesible, sino que también ofrece atractivas tasas de rentabilidad, que pueden llegar hasta el 22% anual.

Sí, leíste bien. A diferencia de muchas alternativas de inversión que requieren grandes sumas de dinero, el factoring te permite comenzar con montos accesibles. A través de Prestamype, una reconocida Fintech peruana, puedes empezar a invertir desde solo 100 soles o 25 dólares. Además, esta inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI, lo que brinda mayor seguridad y transparencia. Descubre todos los detalles a continuación.

¿Qué es la inversión en factoring?

Para entender este tipo de inversión, primero debes saber qué es el factoring. El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito, así obtienen ese dinero al instante y evitan esperar 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen.

El adelanto de dinero que reciben dichas empresas proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno. ¿Quién le paga al inversionista? El cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Lo mejor de todo es que estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Al invertir tu AFP en factoring podrás hacer crecer ese dinero y rentabilizarlo a corto plazo. Estos son los principales beneficios de esta alternativa financiera:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22 % anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22 % anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado. Además, es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

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¿Cómo empezar a ganar con el factoring?

Para empezar a rentabilizar tu dinero invirtiendo en factoring, debes crearte una cuenta en su plataforma web siguiendo estos 3 simples pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100 % online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Empieza a invertir en factoring desde 100 soles con Prestamype y haz crecer tu dinero de forma segura. Regístrate AQUÍ.

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