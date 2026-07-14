Indecopi multa a BBVA por no alertar transferencia inusual de S/10.000 y ordena devolver monto a cliente
El banco tendrá que pagar una sanción de S/20.790 por falta de idoneidad y reponer el monto transferido de la cuenta del usuario en una operación no reconocida.
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó la sanción impuesta al Banco BBVA Perú S. A. por no adoptar las medidas de seguridad necesarias para detectar una operación inusual realizada por un cliente. La resolución quedó firme en segunda instancia tras la decisión de la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi en Puno.
Según el organismo, el banco no acreditó haber implementado las medidas de monitoreo y alerta que le permitieran identificar oportunamente la transferencia efectuada a un tercero por un monto de S/10.000. Esto, pese a que la transacción no coincidía con el patrón habitual de consumo del usuario, le generó un perjuicio económico, que ahora tendrá que reparar.
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Indecopi multa a BBVA y ordena que devuelva monto de operación no reconocida por usuario
Durante el procedimiento, la entidad financiera sostuvo que la operación cumplió con los mecanismos de autenticación y seguridad previstos para sus canales digitales. Sin embargo, la Comisión determinó que ello no la eximía de cumplir con su obligación de contar con sistemas eficaces de monitoreo que permitan detectar operaciones inusuales y adoptar acciones oportunas para evitar perjuicios a sus clientes.
En razón de este hecho, el organismo le impuso una multa por infracción al deber de idoneidad que asciende a 3,78 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/20.790. Adicionalmente, se ordenó al BBVA devolver al consumidor el monto de la operación no reconocida, las comisiones, gastos y demás conceptos generados como consecuencia de dicha transacción, en el plazo de 15 días hábiles.
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