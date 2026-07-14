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¡Histórico! Joven de SJL gana medalla de plata en el debut de Perú en la Olimpiada Mundial de Física

Ángel Gesú Arrieta Huaringa superó exigentes pruebas de conocimientos y habilidades científicas en un torneo que reunió a delegaciones de más de 95 países, entre ellos China, India y Estados Unidos.

Joven medallista vive en San Juan de Lurigancho junto a sus padres
Joven medallista vive en San Juan de Lurigancho junto a sus padres | Composición LR / Andina
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Por primera vez en su historia, Perú consiguió una medalla en la Olimpiada Internacional de Física (IPhO 2026). El logro fue alcanzado por Angel Gesú Arrieta Huaringa, quien obtuvo la presea de plata en la competencia, considerada la más prestigiosa del mundo para estudiantes de educación secundaria en esta disciplina. Su resultado permitió que el país ingresara al medallero en su debut en el máximo escenario mundial de la física.

Arrieta, quien estudió en el colegio Saco Oliveros y vive con sus padres en el distrito de San Juan de Lurigancho, se mostró muy emocionado por conseguir esta hazaña en un campeonato que reunió a delegaciones de más de 95 países, entre ellos China, India, Estados Unidos y Japón, como parte de la 56.ª edición, que se celebró del 4 al 12 de julio en Bucaramanga, Colombia. Dichos equipos estuvieron integrados por hasta cinco estudiantes y afrontaron exigentes pruebas teóricas y experimentales para medir sus conocimientos y habilidades científicas.

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Joven de SJL consiguió la única medalla para Perú en la Olimpiada Internacional de Física

El joven medallista, que crece en el distrito más poblado del Perú y terminó su secundaria en el colegio Saco Oliveros, no ocultó su alegría tras este triunfo. “Estoy muy emocionado por este logro, que representa la primera medalla del Perú en esta competencia internacional de física. Agradezco a mis padres y a mi colegio por brindarme la oportunidad de representar al país y darle una nueva alegría”, señaló.

Antes de conseguir esta hazaña, el joven ya destacaba por su trayectoria en física y química. En 2025 obtuvo una medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Química Mendeleev, realizada en Brasil; una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Física KAIPhO, organizada por Rusia; y una mención honorífica en la Olimpiada Internacional de Química, desarrollada en Dubái. Ahora continuará preparándose para participar en competencias científicas de alto nivel.

Delegación peruana también obtuvo tres menciones honoríficas durante el máximo torneo de física

El equipo peruano también consiguió tres menciones honoríficas, otorgadas a Lionel Ortega Huamaní, Alexander Valencia Pampa y Kate Milagros Fashe Terres. Esta última cursa actualmente el quinto año de secundaria en el colegio Saco Oliveros y obtuvo una medalla de oro en la primera Olimpiada de Ciencias Físicas, organizada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allison Hallasi Pezo completó la delegación nacional con una participación destacada.

Para conseguir estos reconocimientos, los representantes peruanos tuvieron que afrontar dos extensas jornadas de evaluación. Cada participante resolvió una prueba teórica y otra experimental, de hasta cinco horas de duración cada una, en las que demostraron sus conocimientos y su capacidad para analizar y resolver complejos problemas de física.

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