Los detenidos son relacionados con el asesinato del chofer Alan Rojas Villacorta | Composición LR

Los detenidos son relacionados con el asesinato del chofer Alan Rojas Villacorta | Composición LR

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó durante la madrugada a dos presuntos integrantes de una organización criminal que estaría involucrada en el asesinato de un conductor de transporte público ocurrido el pasado 19 de mayo en el Callao. Según las investigaciones preliminares, los detenidos formarían parte de una red dedicada al cobro de cupos a transportistas que operan bajo amenazas.

La víctima fue identificada como Alan Rojas Villacorta, de 47 años, quien fue atacado a balazos mientras trabajaba a bordo de una combi mientras recogía pasajeros en el cruce de la avenida Miguel Grau con el jirón Contraalmirante, en el Callao. De acuerdo con la hipótesis policial, dos sujetos llegaron en un vehículo y dispararon contra el conductor, lo que sembró temor entre pasajeros y vecinos de la zona.

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Intervención en Pueblo Libre

El operativo estuvo a cargo del coronel Edwin Méndez Quilca, quien informó que los detenidos fueron identificados como Miguel Junior Prieto Villalobos, de 41 años, y Jesús Marín Piña, de 28 años. Ambos fueron intervenidos dentro de un automóvil estacionado en el cruce de la avenida La Marina con la calle Tallar, en el distrito de Pueblo Libre.

Las autoridades sospechan que el vehículo utilizado por los intervenidos habría servido para ejecutar el ataque contra el transportista chalaco.

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Presunta red de cobro de cupos

Según información policial, los detenidos pertenecerían a la organización criminal denominada Los Malandros, presuntamente dedicada a extorsionar a conductores de combis mediante el cobro de cuotas diarias.

La modalidad consistía en exigir pagos que fluctuaban entre S/20 y S/30 por día a cambio de permitir que los choferes siguieran trabajando sin ser víctimas de atentados contra sus unidades o sus propias vidas.

Como parte de las diligencias, la PNP también ejecutó un megaoperativo simultáneo en Bellavista, donde logró intervenir a otro presunto integrante de la misma organización.

Durante las acciones policiales se incautó un arma de fuego, un teléfono celular con mensajes extorsivos dirigidos a transportistas y registros de transferencias realizadas mediante Yape, elementos que serán incorporados a la investigación.

Transportistas continúan bajo amenaza

Los detenidos fueron trasladados a la Depincri del Callao para continuar con las investigaciones y determinar su presunta responsabilidad en el crimen y otros hechos similares.

Este caso vuelve a poner en evidencia la creciente preocupación por las extorsiones y ataques contra transportistas en Lima y Callao, donde conductores de combis y colectivos denuncian ser obligados a pagar cupos para continuar operando. Familiares y compañeros de Alan Rojas esperan que las diligencias permitan identificar y sancionar a todos los responsables del crimen.

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