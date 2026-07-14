Peruano fallecido en la guerra deja en la orfandad a menor de tres años | Composición LR / Andina

Peruano fallecido en la guerra deja en la orfandad a menor de tres años | Composición LR / Andina

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Un exmilitar peruano, identificado como Erver Ríos Alván, falleció durante la guerra entre Rusia y Ucrania, según confirmaron sus familiares. El hombre, de 46 años y natural de la región Loreto, viajó a Rusia en enero tras firmar un contrato de 12 meses para incorporarse a las fuerzas armadas de ese país, con la expectativa de mejorar la situación económica de su familia.

Sus familiares aseguran que desconocen los procedimientos para repatriarlo y piden el apoyo de la Cancillería y de las autoridades competentes para traer sus cenizas a Iquitos y darle un último adiós, en compañía de su esposa e hijo de 3 años, que quedó en la orfandad. El menor aún no asimila la muerte de su progenitor, quien habría prestado servicio en el Ejército del Perú durante su juventud.

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Exmilitar peruano falleció durante un ataque de las fuerzas ucranianas, según familiares

La esposa de la víctima, Gandhi Flores Manihuari, explicó a la Agencia Andina que perdió comunicación con su pareja el 19 de junio, pero días después personas cercanas a Erver en Rusia le confirmaron que había muerto durante un ataque con un dron ucraniano contra el convoy donde permanecía junto a otros combatientes extranjeros. La noticia fue ratificada después por un superior con el que logró comunicarse.

Flores señaló que nunca estuvo de acuerdo con el viaje que el exmilitar emprendió porque ambos tenían un hijo pequeño y no atravesaban una situación económica extrema. Sin embargo, afirmó que su esposo decidió partir para reunir dinero y adquirir una vivienda para la familia. No obstante, tras llegar a Rusia, le comentó que las condiciones del contrato eran distintas de las que le ofrecieron y que no podría regresar en el plazo previsto, por lo que le pidió que cuidara a su hijo en la última conversación que tuvieron.

Piden ayuda de la Cancillería para repatriar a peruano que falleció en la guerra Rusia-Ucrania

La mujer hizo un llamado a la Cancillería y a las instituciones competentes para recibir orientación y apoyo en las gestiones diplomáticas necesarias para repatriar las cenizas de su esposo. Señaló que su principal deseo es darle el último adiós en Loreto, rodeado de sus seres queridos, entre ellos su hijo de 3 años, que queda sin padre.

Según las últimas cifras proporcionadas en mayo por Percy Salinas, abogado de los familiares de peruanos que viajaron a Rusia, al menos 20 peruanos fallecieron en medio de la guerra con Ucrania, 19 resultaron heridos y más de 600 se encontraban incomunicados. Los connacionales habrían sido llevados, en su mayoría, engañados con falsas promesas de trabajo.

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