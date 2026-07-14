Jorge Nieto aboga por la libertad de Pedro Castillo ante Keiko Fujimori: "Para la despolarización"
El líder del Partido del Buen Gobierno sostuvo que una eventual revisión de la situación legal del expresidente no le corresponde al actual Ejecutivo, sino a la administración entrante.
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Jorge Nieto, excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, se reunió con Keiko Fujimori, presidenta electa y lideresa de Fuerza Popular, en el local de la organización fujimorista. Entre los temas abordados, Nieto reveló que sugirió a la nueva mandataria considerar la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo luego de que el Poder Judicial lo declarara culpable del delito de conspiración por su intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
"He sugerido que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo. Eso para buscar un espacio de despolarización. Tiene que ser en el marco del Estado de derecho y de la Constitución. Es parte de una política general de despolarización", indicó.
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Para Nieto, esta tarea debería ser asumida por la nueva presidenta y no por José María Balcázar, actual mandatario. Como se recuerda, durante el gobierno de Balcázar hubo intentos de tramitar una gracia presidencial en favor de Castillo.
"Si la posibilidad planteada de revisar la situación legal del presidente Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación y acercamiento del país, entonces no es una tarea que le competa a este gobierno, sino al que entra", apuntó.
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No es la primera vez que Nieto se pronuncia a favor de la liberación de Castillo
Poco después de que las elecciones de segunda vuelta dieran como ganadora a Keiko Fujimori, el también exministro había planteado la posibilidad de que el gobierno entrante adoptara esta decisión.
"Yo creo que es algo que debiera considerar. El señor tiene juicios por corrupción, puede afrontarlos desde su casa. El señor está acusado por un intento fallido de golpe de Estado, pero su papá (Alberto Fujimori) también. Ella debe entender mejor que nadie esa circunstancia. Por eso creo que debe considerarlo. El Perú necesita descomprimirse", indicó en una entrevista con Rosa María Palacios para el programa 'Sin guion', de La República.
También hablaron sobre seguridad ciudadana
Otro de los temas abordados durante la reunión fue la seguridad ciudadana. Para Nieto, el nuevo gobierno debe priorizar las labores preventivas para evitar que la criminalidad continúe y desborde la capacidad de respuesta del Estado.
"(El tema de la seguridad ciudadana) ha sido planteado también. He pedido que se ponga el acento en todo aspecto tecnológico y en todo lo que es inteligencia. (…) Esa es la ruta: inteligencia, tecnología", indicó.
El excandidato presidencial evitó hacer comparaciones entre la estrategia que aplicará el próximo gobierno frente a la delincuencia y la que se utilizó para combatir el terrorismo durante la dictadura de Alberto Fujimori.
"No es lo mismo enfrentar al terror como lo hizo su padre, donde había una línea divisoria muy clara entre los terroristas y las fuerzas del orden. Hoy tenemos esa línea bastante difuminada porque las organizaciones criminales han penetrado sobre todo en la Policía", indicó.