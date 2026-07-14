Las aves de corral infectadas con el virus fueron sacrificadas como medida preventiva. | Composición LR

Las aves de corral infectadas con el virus fueron sacrificadas como medida preventiva. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La declaración de emergencia sanitaria por influenza aviar H5N1 en todo el Perú ha generado preocupación entre los consumidores, especialmente luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) confirmara los primeros casos en aves de corral destinadas a la producción avícola. Sin embargo, especialistas y autoridades sanitarias coinciden en que el consumo de pollo y huevos sigue siendo seguro, siempre que los alimentos sean manipulados y cocidos adecuadamente.

La medida, que tendrá una vigencia de 90 días, fue adoptada luego de que Senasa detectara un caso de influenza aviar en una granja de aves de corral tras analizar una muestra tomada el último 6 de julio. Días después, la entidad confirmó un segundo foco en una crianza de patos ubicada en Carabayllo, en Lima.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Ambos brotes fueron considerados focalizados y fueron intervenidos de inmediato mediante el sacrificio sanitario de las aves afectadas, la desinfección de los predios y el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica para impedir la propagación del virus.

¿Las pollerías pueden convertirse en un foco de contagio?

En el marco del Día del Pollo a la Brasa, celebrado oficialmente cada tercer domingo de julio, el médico infectólogo Leslie Soto explicó a La República que establecimientos como pollerías o restaurantes no representan un peligro para los clientes.

"Una pollería no sería un foco de contagio. Si el pollo está correctamente cocinado, no existe peligro para quien lo consume. Comer pollo a la brasa representa cero peligro. Si alguien deja de consumirlo, sería por miedo o desinformación, no porque exista un riesgo real", indicó.

Añadió que el único riesgo ocupacional podría recaer en quienes manipulan carne cruda en caso de que esta proviniera de un ave infectada, aunque insistió en que ese escenario es poco probable debido a los controles sanitarios implementados por Senasa.

PUEDES VER: Perú obtiene autorización para exportar carne de ave y cerdo al mercado de Singapur

¿Se puede seguir consumiendo pollo y huevos?

Asimismo, el infectólogo precisó que el riesgo para la población en general es muy bajo y que no existe motivo para dejar de consumir pollo o huevos.

"Para las personas en general, el riesgo es bajo. Quienes tienen mayor exposición son los trabajadores de granjas, veterinarios o quienes manipulan aves enfermas o muertas sin protección", señaló.

El especialista precisó que el virus H5N1 no sobrevive a las altas temperaturas. "El virus de la influenza aviar muere aproximadamente a los 70 grados. Si el pollo está bien cocido, no pasaría nada", afirmó.

En ese sentido, indicó que consumir pollo a la brasa, pollo preparado en restaurantes o huevos completamente cocidos no representa peligro de contagio.

Senasa descarta que aves infectadas lleguen a los mercados

El director de Sanidad Animal de Senasa, Mario Bonifaz, informó que las aves afectadas por los brotes detectados no ingresan a la cadena alimentaria.

Cuando se confirma un foco de influenza aviar, la autoridad sanitaria activa protocolos que incluyen el sacrificio sanitario de los animales infectados, la desinfección de las instalaciones y el aislamiento de la zona afectada.

Estas medidas buscan eliminar la fuente de infección y evitar que el virus se propague a otras granjas o alcance el mercado para consumo humano.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagio?

Soto explicó que la influenza aviar no se transmite fácilmente entre personas y que los grupos con mayor riesgo son quienes mantienen contacto directo con aves infectadas o con sus secreciones.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores de granjas avícolas.

Veterinarios.

Personal encargado de limpiar corrales.

Personas que manipulan aves enfermas o muertas sin equipos de protección.

"El mayor riesgo está en quienes tienen contacto con las secreciones respiratorias, las heces o la sangre de las aves infectadas. El consumidor prácticamente ya recibe un producto que pasó por distintos procesos, por lo que el riesgo es extremadamente bajo", indicó.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza aviar en personas?

Aunque los contagios en humanos son poco frecuentes, el médico indicó que una persona infectada podría presentar síntomas similares a los de una gripe común, entre ellos:

Fiebre.

Dolor de garganta.

Tos.

Dificultad para respirar.

En casos graves, la enfermedad puede evolucionar hacia una neumonía severa e insuficiencia respiratoria que requiera hospitalización e incluso ventilación mecánica.

Recomendaciones para los consumidores

El especialista recomendó mantener las medidas habituales de higiene al manipular carne de pollo en casa.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Cocinar completamente el pollo y los huevos.

Lavar adecuadamente los utensilios y tablas donde se manipule carne cruda.

Lavarse las manos después de preparar alimentos.

Comprar productos en establecimientos formales.

Finalmente, Soto pidió evitar el pánico y recordó que la emergencia sanitaria tiene un carácter preventivo para proteger la producción avícola y reforzar la vigilancia epidemiológica.

"Hoy conocemos mucho mejor cómo se transmite el virus. No existe evidencia que justifique alarmarse por consumir pollo o huevos correctamente cocidos. El riesgo para el consumidor es prácticamente nulo", concluyó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.